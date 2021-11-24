強化夜間工作安全 鄭文燦提警方跟超商建立LINE群組

桃園市龜山區發生超商店員因勸戴口罩遭刺死命案，各界熱議夜間工作安全問題。市長鄭文燦今早在市政會議提出三項強化方案，其中包括警察跟超商要建立LINE聯繫群組。

鄭文燦表示自己近日已慰問過家屬，也能感受家屬失去親人的悲痛，市府除了持續慰問及全力協助家屬處理後續事宜，針對夜間工作者安全，也將與民間業者合作。

鄭文燦提出3項強化夜間營運風險辦法，包括警方內部單位針對單一超商交叉巡邏、警方與民防巡守隊交叉巡邏、以及警方與超商建立LINE聯繫賴群組。他表示，前2巷即日起實施，第3項要盡快建立，而超商也有保全系統，也可跟警政單位做搭配。

針對內政部長徐國勇提出超商店員配置辣椒水議題，鄭文燦表示任何強化夜間工作安全的辦法都可以討論。

鄭文燦也說，針對超商店員遇刺案件，已責成警方移送資料要完全，讓司法單位從嚴審理，告慰死者，也對社會有所交代，「任何藉口都不能構成脫罪理由。兇嫌來回現場三趟，只因為店員要求戴口罩的善意提醒，並未發生衝突，就主動行刺殺害店員，這個惡性非常重大，警察局要全力協助司法單位」。