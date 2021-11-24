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雪霸恢復山屋原住宿承載量 山友要注意登山風險管理

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處宣布11月26日起恢復山屋原住宿承載量，各單日往返路線中，除雪山主峰線60人，其餘1天最多100人。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處宣布11月26日起恢復山屋原住宿承載量，各單日往返路線中，除雪山主峰線60人，其餘1天最多100人。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處宣布11月26日起恢復山屋原住宿承載量，各單日往返路線中，除雪山主峰線60人，其餘1天最多100人，雪霸處並提醒近期山區氣溫較低，且有降雪可能性，籲請山友持續自律遵守防疫規範及登山風險管理，共同維護安全登山環境。

雪霸國家公園11月26日起恢復山屋原住宿承載量，入園民眾仍應持續配合自備防護清消用品，加強自我防護與清潔消毒，並參考「登山健行活動防疫自主檢核表」落實登山安全與防疫風險自主管理，通風良好且無人潮聚集處，暫免佩戴口罩，惟應隨身攜帶口罩並與他人保持社交距離，用餐持續採分時段、分流方式進行。

中央流行疫情指揮中心公告之「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」之人員，應取消或暫緩申請入園，入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。

雪霸處為了維持雪霸的登山遊憩品質及生態承載，目前維持雪主線每天60人，雪東線、武陵二秀（桃山、池有山）、品田山、喀拉業山、志佳陽山及推論山開放每天100人。

今年雪季明年1月3日至3月31日，但最近雪霸山區已經很冷，山友持續自律遵守防疫規範及登山風險管理，注意山徑步道積雪結冰的路況，高風險路線包括黑森林8.8公里的結冰路段、10.7公里登頂雪山前的厚積雪路段、雪山主峰下翠池的碎石坡路段、大霸霸基往小霸的結冰路段與品田山前的V型谷等。

雪山 口罩 山友

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