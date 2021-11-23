「She Smart Taoyuan」桃園推智慧城市 女力出頭

桃園市政府2015年設置「智慧城市推動會」，推動智慧城市發展，市府今年更聘請11位跨領域傑出女性加入。桃園市長鄭文燦表示，呼應蔡英文總統「數位國家」目標，桃園已落實超過130項智慧城市計畫，今年市府打出「She Smart Taoyuan」品牌，讓桃園探索新的可能性。

鄭文燦表示，桃園推動智慧城市成果豐碩，其中3大亮點，分別為桃園市市民卡、智能路燈及空氣盒子的相關應用；其中，市民卡發行量超過170萬張，目前已有超過30種功能，接下來將導入行動支付功能，並整合市府各局處的服務，讓市政服務可透過線上申辦。

鄭文燦說，桃園領先全國換裝16萬2千盞智慧路燈，並建置智能路燈管理系統，路燈故障不須透過里長報修，系統上就可以主動監控並即時維修；另外，桃園在大型工業區及鄰近社區共設置1010組空氣盒子，利用科技進行環境智慧監測，桃園目前PM2.5平均濃度已降至13.4微克，低於國家標準值15微克。

鄭文燦表示，在市府擔任科長職的主管已經有過半是女性，而女性運用數位工具的思維相較男性而言，會更包容、全面且有敏感度，期盼各領域的女性加入，一起參與建構台灣新社會。