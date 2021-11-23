投桃報李！慈濟幫苗栗 徐耀昌自掏腰包捐百萬給慈濟

慈濟基金會苗栗園區今天辦理歲末祝福感恩會，苗栗縣長徐耀昌感謝證嚴法師與慈濟對苗栗縣的幫助及大愛，今年苗栗遭逢疫情爆發之際，更獲得慈濟大力援助，捐贈防疫物資高達714萬元，守住社區防線，徐耀昌有感，以個人名義捐贈100萬元表達謝意。

苗栗園區今天慈濟歲末祝福感恩會，徐耀昌以個人名義捐贈100萬元，他表示，苗栗縣醫療資源不足，2018年獲得慈濟醫院與衛生福利部同意，在三義鄉設置慈濟中醫院，及靜思堂、茶書院，結合慈濟藥草園區及慈濟大學中醫系發展中醫內科、中醫兒科、中醫婦科、中醫傷科、中醫針灸科等門診，及住院病床10床，工程去年開工動土，提升縣內醫療資源與量能。

此外，慈濟更對苗栗教育奉獻心力，縣立苑裡高中、公館國中、造橋國中、後龍國中校舍老舊，安全堪虞，4校列入慈濟減災希望工程重建校舍，以及援建六合國小組合屋14間、后庄國小組合屋7間，總經費高達8億800萬元，為學子提供安全、舒適的學習環境，並達到防災、減災、避災的功能。

徐耀昌說，今年苗栗面臨嚴峻的疫情考驗，慈濟第一時間提供幫助，不僅捐贈PCR檢驗試劑，並在竹南設立社區篩檢站，守住社區防線抵擋疫情擴散，今年苗栗獲得慈濟捐贈防疫物資高達714萬元，慈濟更視全台疫苗匱乏之際，採購BNT疫苗提供國人施打，大幅提升人民健康防禦力，證嚴法師及慈濟的大愛與無私貢獻，讓他十分感佩。