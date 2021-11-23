桃市總預算三讀小刪2.1億 近6年刪最少

桃園市議會今天三讀通過桃園市政府明年度總預算案，三讀後歲入、歲出審定的預算分別高達1276.61億元、1410.51億元，又創歷年新高，其中歲出被刪2億1000萬元，刪除率僅0.14%，創下近6年來桃園市預算審查，刪減預算最低一次。

檢視近6年來桃園市預算審查，2017年議會刪除8.18億元、2018年13億元，2019年14.8億元，2020年14億元，2021年9億元，明年僅刪2.1億元。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市目前處在建設高峰期，資本門支出是六都最高，市府會充分利用預算，加速桃園各項建設，並持續與中央溝通，讓桃園的統籌分配稅款與一般性補助款能逐年調整到合理公平的補助。

桃園市政府主計處長林世杰表示，明年度歲出仍以教育科學文化支出552億9320萬元居首位，占39.20%，包括公共化幼兒園、班班有冷氣計畫；經濟發展支出290億9545萬元居第二位，占20.63%，包括軌道建設的捷運綠線、棕線及鐵路地下化；文化建設則有興建圖書館總館及分館、美術館、流行音樂露天劇場等。

今天預算審查中發生插曲，無黨籍市議員牛煦庭發表5點聲明，強調一讀會審查12天，不如協商3小時，建議3大黨團既然到了最後要搞協商，推翻一讀刪除和擱置的預算，以後乾脆早點協商，免得勞師動眾，也省點議會出席費的開支，發表完就退席抗議。

牛煦庭批評，最具爭議的世界客家博覽會預算，經過政黨協商還是恢復，等於先前「利用現有場館」和「主動撙節開支」的附帶決議都成空話，根本是打臉議會。

國民黨團總召蘇家明說，這次審查大家都有充分表達，「要看市府的政績而不是看預算」，黨團會持續監督。民進黨團總召黃景熙說，桃園市府這一兩年都是大力建設，三黨團都有共識在鄭文燦卸任前該做的事要一一推動，加上長期以來統籌分配稅款不公，再砍預算無法跟其他五都相比。

無黨團結聯盟總召李家興說，去年疫情期間，市府仍委外補辦活動，不僅過期，效果也不好，今年砍的2億多為活動經費和客家局基金，強烈要求市府不能再浪費錢，就算辦活動也要準時，另外即使需要建設，借錢也得節制，以免債留子孫。