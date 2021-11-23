病蟲害路樹藏危機造成原因多 桃養工處將加強巡邏檢查

桃園中壢昨39歲的劉姓機車騎士要去接女兒，行經桃園中壢區高鐵站前西路與青溪路一段路口，在機車等待區停等紅燈時遭一旁路樹倒塌壓傷，造成劉姓騎士手部輕微擦傷及機車車殼輕微損傷，警方獲報到場發現該倒塌路樹根部有大量螞蟻疑似遭蟲蛀，所幸並無造成更嚴重人員傷亡。

桃市府養護工程處副總工程司姜志男表示，昨日倒塌路樹樹種為黃槿，高6.2公尺、樹圍94.8公分，經查本身就已有腐朽現象加上風大造成倒塌，已請同仁針對整路段樹木逐一檢視，避免再有類似情形發生。

公園綠地科長徐銘志指出，樹木倒塌原因很多，常見原因有樹種、病蟲害及自然環境等，淺根系樹種需要較大水平幅域生長，如為行道樹，因受限行道寬度不足，餘生長過大時會有危險傾勢，如：印度橡膠樹；病蟲害褐根病會入侵根部組織、且具傳染性，如感染則不易醫治，漸漸枯死或傾倒；蟲害以白蟻入侵造成樹木木質部減少，最具危險性，如：榕樹、樟樹；受到自然環境颱風等影響，造成樹木基盤流失，失去重心易傾倒，因為樹木倒塌因素多樣，很難指出哪個區域會最受影響。

養工處目前所管理的路樹範圍是青埔、經國、草漯、中路及大園客貨運園區等5大重劃區內轄管路樹數量約2萬餘株，其餘則交由各區區公所管理，養工處針對轄內的5大重劃區，由維護廠商每1至2週會巡邏1次，針對外觀枯黃、生長狀況不良等情形做回報。