公司縮編、轉行遇疫情 運轉手不向命運屈服投身防疫

桃園機場計程車隊司機蕭祺祥，雖然入行僅5年時間，但服務熱忱，疫情期間還主動加入防疫車隊載客，投入防疫第一線。他今天獲得桃園市政府交通局頒發優良職業駕駛獎狀表揚，臉上難掩興奮驕傲，直說「其實，每個人都有替防疫盡一份心的力量」。

蕭祺祥原本是貨車司機，假日或空閒才兼跑計程車貼補家用，直到5年前公司縮編及接觸機場計程車隊，與人互動機會變多，決定從載貨改成載客。

疫情期間百業蕭條，機場國門首當其衝。蕭祺祥說，疫情之前一天可以載10幾組客人，現在可能二天才有1組。而且，為了防疫，司機必須全程穿戴口罩和防護衣，即使車內開冷氣，防護衣內還是相當悶熱，像是在洗三溫暖，最長時間曾穿3小時，但為了服務客人，避免自己成為破口，該做的防護還是要做。

蕭祺祥因過去3年無違規及肇事紀錄，疫情期間又主動加入防疫計程車行列，認真努力獲車行及桃園市汽車駕駛員職業工會肯定，被薦舉為今年優良駕駛，今年國慶閱兵遊行，他與愛車也是防疫計程車隊之一。回想當時閱兵遊行壯觀場景，他以身為車隊一份子為榮，笑說「這件事可以讓我講一輩子」。

桃園市交通局表示，今年榮獲桃園市優良職業駕駛的司機共93名，除計程車、公車之外，也有部分是遊覽車和貨車司機，評選主要以3年內無肇事及違規為基準，投身防疫計程車隊、年資或其他特殊事蹟則有另外加分。