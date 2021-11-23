市地重劃7年全停擺遭質疑 林智堅：只准公辦

國民黨新竹市議員吳青山今天質詢直指都市更新是城市發展的關鍵，但很多市地重劃案都停擺，另經國路上的果菜市場遷建案也只聞樓梯響，市長林智堅2012年擔任議員曾疾呼遷建，但擔任市長後卻無下文。吳還秀出一張頭前溪空拍圖，強調頭前溪右岸的竹北發展蓬勃，左岸的竹市發展明顯停滯，感嘆未來還要推合併升格，有何能力？

由於藍營議員沒有讓林智堅有回應時間，林利用民進黨團聯合質詢時間回應藍營議員的質疑，他強調，因上任後有感民間自辦市地重劃品質不佳，如關埔一期路幅小、公園畸零，甚至路燈交給市府就壞了，上任第3個月就宣布任內所有市地重劃與區段徵收案只能公辦，目前公辦只有青草湖與台大湳雅院區擴院2案，解決公私地混雜問題。

吳青山認為，市地重劃是能有效促進土地經濟使用與健全都市發展的綜合性土地改良事業，有公辦、自辦2種形式，但自辦市地重劃停擺，民眾都很納悶，還提及曾任都發處長的吳堂安是市地重劃高手，但7年來1案都沒成，英雄無用武之地黯然離開市府。

吳還提到，都市更新可改善城市風貌、促進公共利益，果菜市場的遷建備受矚目，但現址大樓已經使用30年，大貨車進出二樓已有安全疑慮，且周邊攤商聚集、交通壅塞，已經影響市容，且頭前溪替代橋梁也不見實質規畫，竹科人塞車夢魘不斷。

吳也拿出人口數據，表示2014年來新竹市增加人口4.5%，新竹縣人口增加高達6.17%，又以竹北增加最為迅速，頭前溪左右岸差很大，感嘆竹市「只注重外表的美化、辦理煙花式活動」，都不是市民想要的，表示「城市的治理要有宏觀思維」。

「對少數的議員說法感到很遺憾！」林智堅答詢說，部分議員直指市府辦一次性活動，但他強調「我們從來沒辦一次性活動」，許多活動都是連年舉辦，參加的民眾越來越多，也都很有感；各項都市計畫案都有在執行，一定要公共利益大於私人利益，竹科X計畫便是利用中油廢庫與台肥土地來協助產業發展，中央也有挹注。

竹市府都發處代理處長許志瑞說，跨越頭前溪的替代橋梁，竹市府納入頭前溪一期都市計畫，目前正待內政部審議；果菜公司遷建選址在公道五路附近土地，但須透過頭前溪二期都市計畫取得用地，須待頭前溪一期審議通過後，才能追加二期都市計畫。