聽新聞
test
0:00 / 0:00
這10里請儲水備用！桃園11月27日停水14小時 影響9223戶
台灣自來水水公司進行大園區中山南路增設彈性座封閘閥及減壓閥工程施工，預定本月27日上午9時起至晚上11時停水，桃園市政府經發局今天下午表示，為配合這項施工，大園區10個里、超過大園一半以上用戶約9223戶居民，當天將停水14小時，將請民眾預先儲水備用。
市府經發局表示，配合台水公司施工，本月27日上午9時至晚上11時止，大園區停水區域，包括大園區大園、橫峰、內海、北港、圳頭、後厝、沙崙、竹圍、海口及田心里共10里，停水影響用戶約9223戶。
經發局表示，因應這次施工停水，呼籲大園民眾預先在停水前6小時完成儲水備用及節約用水，也提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞，該局將督促水公司儘速完工復水，避免民眾用水不便，如有任何供水問題，民眾可電洽水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言