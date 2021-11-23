不起眼的構樹藏大用途 新竹原住民用構樹皮作藝品
構樹常見於台灣1000公尺以下低海拔山區，甚至民眾生活周遭的牆角、水溝邊都能見到它的身影，對於這樣不起眼的植物，許多人或許都把它當作雜草，但其實在台灣原住民的文化當中，構樹卻是生活中不可獲缺的必需品，直接將它「穿」在身上。
構樹屬於桑科植物，因生命力強大隨處可長、唾手可得，早期農村社會常將構樹嫩葉作為飼養家畜的飼料，因而也有「鹿仔樹」的稱號，甚至將構樹莖皮拿來造紙、製作鈔票，所以也有「鈔票樹」的說法。
新竹縣原民處表示，構樹在傳統的原住民部落當中用途非常多，尤其構樹皮因為纖維豐富，且耐用具有韌性，多用來製作傳統服飾中的樹皮衣或者包包、背帶，加上質感非常獨特，還有特殊的紋路，因此被作為獸皮的替代品。
在製作樹皮布時，必須取下構樹樹枝，再以捶打的方式將皮肉分離，而構樹皮經過捶打會不斷延展，纖維也能得到充分鬆弛，不用經紡織就能成布，因此新竹縣尖石鄉的泰雅族工藝家李欣也積極推廣構樹皮工藝品，希望讓民眾能藉由工藝品認識原住民傳統生活。
原民處科員林吟詩也分享，構樹皮製作的物品，不僅實用性高，還散發濃濃的木質香味，對於喜愛木製品的民眾來說，非常值得入手，在現代的原住民工藝品上，也被工藝家們拿來創作桌巾、衛生紙盒或燈罩等文創商品，十分有南島民族的特色。
她還表示，構樹在整個南島民族文化當中占有相當重要的一席之地，甚至追溯構樹的DNA起源，還能夠證明台灣就是整個南島語族的起源地，因為史前南島民族在渡海遷徙時，都會帶著構樹苗到新地方開墾，而台灣構樹基因多樣，正是南島民族構樹樹種的傳播源頭。
原民處副處長廖奎智表示，配合今年新竹縣照常舉辦跨年晚會，雖然晚會的抽獎活動上將提供汽車大獎，不過原民處也打算提供由構樹皮打製而成的構樹皮年曆筆記作為抽獎獎品，每本構樹皮筆記本都是獨一無二的手工藝品，民眾有機會也能夠前往Wah!幾散竹東，體驗新竹縣的原住民文化。
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