不起眼的構樹藏大用途 新竹原住民用構樹皮作藝品

構樹常見於台灣1000公尺以下低海拔山區，甚至民眾生活周遭的牆角、水溝邊都能見到它的身影，對於這樣不起眼的植物，許多人或許都把它當作雜草，但其實在台灣原住民的文化當中，構樹卻是生活中不可獲缺的必需品，直接將它「穿」在身上。

構樹屬於桑科植物，因生命力強大隨處可長、唾手可得，早期農村社會常將構樹嫩葉作為飼養家畜的飼料，因而也有「鹿仔樹」的稱號，甚至將構樹莖皮拿來造紙、製作鈔票，所以也有「鈔票樹」的說法。

新竹縣原民處表示，構樹在傳統的原住民部落當中用途非常多，尤其構樹皮因為纖維豐富，且耐用具有韌性，多用來製作傳統服飾中的樹皮衣或者包包、背帶，加上質感非常獨特，還有特殊的紋路，因此被作為獸皮的替代品。

在製作樹皮布時，必須取下構樹樹枝，再以捶打的方式將皮肉分離，而構樹皮經過捶打會不斷延展，纖維也能得到充分鬆弛，不用經紡織就能成布，因此新竹縣尖石鄉的泰雅族工藝家李欣也積極推廣構樹皮工藝品，希望讓民眾能藉由工藝品認識原住民傳統生活。

原民處科員林吟詩也分享，構樹皮製作的物品，不僅實用性高，還散發濃濃的木質香味，對於喜愛木製品的民眾來說，非常值得入手，在現代的原住民工藝品上，也被工藝家們拿來創作桌巾、衛生紙盒或燈罩等文創商品，十分有南島民族的特色。

她還表示，構樹在整個南島民族文化當中占有相當重要的一席之地，甚至追溯構樹的DNA起源，還能夠證明台灣就是整個南島語族的起源地，因為史前南島民族在渡海遷徙時，都會帶著構樹苗到新地方開墾，而台灣構樹基因多樣，正是南島民族構樹樹種的傳播源頭。