新竹縣不只有北埔茶金 峨眉三和茶廠、徐耀良茶園獲獎

近期因戲劇「茶金」使得北埔茶商的故事廣為人知，不過新竹縣作為製茶大縣，多個鄉鎮都盛產高品質茶葉，近日峨眉鄉的三和茶廠及徐耀良茶園就榮獲農糧署評鑑「五星級」製茶廠，更受邀在2021臺灣國際茶業博覽會頒獎表揚。

三和茶廠及徐耀良茶園是獲得農委會農糧署110年度製茶廠環境衛生安全評鑑的五星級製茶廠，農糧署表示，為發展台灣名茶成為農業精品，鼓勵生產單位建構茶葉生產加工衛生安全環境，透過舉辦2年一次製茶廠環境衛生安全評鑑活動，藉以宣導生產單位重視茶品產製過程的衛生與安全，並頒予優質製茶廠識別獎牌。

縣長楊文科說「感謝茶農們對品質把關，讓東方美人茶成為新竹縣最重要的特色好茶，呈現客家文化之美，讓新竹縣的茶與台灣其他茶區有了明確的區隔，一同為行銷優質、安全、在地生產的台灣名茶而努力。」

縣府農業處表示，除了2家五星級製茶廠，新竹縣還有8家製茶廠榮獲三星級，分別為峨眉鄉瑩記茶業股份有限公司、峨眉鄉楊隆茶園、北埔鄉農會大林製茶廠、北埔鄉義興茶廠、新埔鎮振慶製茶工廠、關西鎮大東製茶廠、新豐鄉紅磚屋茶廠、五峰鄉新大德茶廠。