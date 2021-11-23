台積電設廠掀大新竹話題空戰 林智堅：合併升格不能等

民進黨新竹市議會黨團昨天質詢提到，台積電到高雄設廠，對新竹產業是警訊，應盡速推動合併升格，竹科管理局出身的新竹縣長楊文科今天回擊，怒指民進黨根本是利用大新竹合併升格議題炒作。新竹市長林智堅對此表示，台灣半導體產業競爭優勢是「人才」，地方政府要努力提供更宜居的生活環境，大新竹合併升格確實刻不容緩。

林智堅今天早上在議會備詢，利用市政總質詢中間休息時間受訪，再次強調此刻正是全球供應鏈重組關鍵時刻，台灣半導體產業在製造、封裝測試都是全球第一，IC設計為全球第二，目前全球供應鏈正在重組，正是台灣加入世界和世界競爭關鍵時刻。

林說，這一次是最好的機會，他一直希望並建議在這時間點推動，讓國家作為產業最佳強力後盾，大新竹合併升格優點在於可事權統一，地方政府該做的就是打造宜居的城市環境，並與中央政府攜手合作，提供適當土地強化基礎建設，讓水電供應無虞。

林還說，台積電創辦人張忠謀曾說過「台灣跟全世界競爭最大競爭力就在人才」，這些人才聚集在新竹，大新竹合併升格後，可以提供更宜居新竹生活環境，讓人才留在新竹、讓企業繼續扎根在新竹，大新竹合併升格刻不容緩，「錯過這一次再等4年！」