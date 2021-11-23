15年媒合原住民就業630人 她成南庄就業服務台代名詞

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心就業服務員蕭月純，2006年進入苗栗就業中心南庄就業服務台服務，一待至今15年，期間媒合原住民成功就業630人，成了南庄服務台代名詞，最近獲頒原住民委員會原曙獎傑出成就獎─非原住民有功人士，實至名歸。

蕭月純是頭份市客家人，嫁到南庄鄉，也愛上原住民文化，2006年至今結合原鄉的NGO團體及公部門等資源，開發雇用原住民廠商195家，提供854個就業機會，媒合成功就業達630人，尤其南庄鄉地處偏遠，提供工作機會有限，她透過僱用獎助措施提升雇主僱用原住民意願，也靈活運用就業獎勵、跨域就業津貼，及求職交通津貼等各項政府就業促進資源，協助原住民進入職場。

她一待至今15年，也深獲信賴，「蕭小姐或月純」儼然成為原住民就業窗口代名詞，她為能提升本身就業服務專業度，不斷努力進修及參與研習課程，也考取就業服務乙級技術士證照，此次獲得原住民委員會頒獎，蕭月純表示未來將更努力提供原住民更專業及優質的服務。