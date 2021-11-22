來哦！聽好歌做愛心 苗北藝文中心12月26日公益演唱會

苗栗縣阿斌哥大愛協會行善13年，捐助善款上億元，今年12月26日晚間將在苗北藝文中心舉辦「弱勢的盼望、遇見了希望」公益演唱會，金曲歌手翁立友等人今天開唱啟動，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、阿斌哥大愛協會創辦人副議長李文斌等人邀民眾入場，聽好歌也可以行善。

「弱勢的盼望、遇見了希望」公益演唱會，安排翁立友、梁智凱、蔡芸芸、蔡佳麟、陳孟蕎等歌手表演，單一票價500元，門票收入將全數用在社會急難救助，訂票專線037-733198。

阿斌哥大愛協會行善遍及18鄉鎮市，包括認養清寒子弟的學費，獨居老人送餐，及協助弱勢喪葬事宜等，13年善款累計上億元，今天在縣府慶祝生日，並期許更多正面能量加入「走在最前、做到最後」的行列，未來擴大濟貧扶助規模，讓更多弱勢受惠。

徐耀昌、鍾東錦及李文斌等人，頒發感謝狀給熱心公益的捐款企業、社團，包括福祿壽生命藝術園區、光多科技、冠軍建材、華城電機、敦偉建設、艾姆勒車電、勝麗建設、上緯新能源、天璽生化科技、寶君建設、長信環保科技、力盛彩色印刷、台灣農林、恆誼化工公司，及彩雲社會福利慈善事業基金會、協和社會福利慈善事業基金會等。