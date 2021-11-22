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允助瑞士商桃園增設新廠 鄭文燦：在桃落實瑞士學徒制
桃園市長鄭文燦今天下午參訪蘆竹區瑞健公司六福廠，實地了解這家瑞士廠商在桃園生產研發製造基地，針對瑞健希望解決該廠交通運輸未來增設新廠土地等需求，鄭表示，瑞健在桃園設有9個廠，在台灣落實瑞士工業教育學徒制，為桃園帶來工業產值及新的城市發展，市府會協助瑞健解決新廠投資興建等問題。
瑞士商瑞健公司為生產製造醫療器材廠商，在台創立32年，2004年在桃園設廠，至今桃園9個工廠，包括產品研發、製造都在桃園，鄭文燦率經發、交通、都發等5局首長參訪，瑞健醫療全球董事暨執行長費思樂（Faessler）等人歡迎和簡報，一行人參觀該廠無塵室設備，瑞健爭取市府協助解決南崁、六福廠交通、新廠土地取得和人才培育問題。
鄭文燦稱許瑞健是照顧員工、友善環境典範，他說，瑞健與北科附工、北科大合作，將瑞士工業教育的學徒制在台灣落實，桃園是台灣人口成長最快、年輕人指標性城市，在桃園設廠最容易找到人才和工程師最適投資，尤其桃園在再生能源、減少碳排放、發展低碳交通工具及智慧城市受到肯定，瑞健設新廠帶來產值和城市發展，市府將協助解決新廠投資等問題。
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