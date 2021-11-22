允助瑞士商桃園增設新廠 鄭文燦：在桃落實瑞士學徒制

桃園市長鄭文燦今天下午參訪蘆竹區瑞健公司六福廠，實地了解這家瑞士廠商在桃園生產研發製造基地，針對瑞健希望解決該廠交通運輸未來增設新廠土地等需求，鄭表示，瑞健在桃園設有9個廠，在台灣落實瑞士工業教育學徒制，為桃園帶來工業產值及新的城市發展，市府會協助瑞健解決新廠投資興建等問題。

瑞士商瑞健公司為生產製造醫療器材廠商，在台創立32年，2004年在桃園設廠，至今桃園9個工廠，包括產品研發、製造都在桃園，鄭文燦率經發、交通、都發等5局首長參訪，瑞健醫療全球董事暨執行長費思樂（Faessler）等人歡迎和簡報，一行人參觀該廠無塵室設備，瑞健爭取市府協助解決南崁、六福廠交通、新廠土地取得和人才培育問題。