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桃園龍潭運動公園立體停車場今上梁 紓緩停車空間不足
桃園龍潭運動公園立體停車場今年3月4日舉行開工動土典禮，今下午桃園市長鄭文燦前往視察並出席上梁典禮；鄭文燦表示，立體停車場工程自今年3月開工以來，遇到疫情擴大及市場缺工、缺料情形，還能維持施工進度實屬不易。
鄭文燦指出，桃市府升格後已新建20座主體停車場，可提供停車位5800席以上，其中交通部前瞻建設核准補助16案，總補助經費達22.84億元，透過龍潭區運動公園立體停車場的興建，可改善市民生活機能、增加市民室內活動場所及紓緩洽公停車空間不足問題，期許成為重要新地標。
交通局長劉慶豐表示，龍潭運動公園立體停車場為地下1層、地上4層多目標立體停車場，總樓地板面積約2600坪，可提供市民汽車位223席，機車35席，設有機車、重型機車及汽車停車空間，並納入婦幼車位、無障礙車位、電動車位等，有助於舒緩區域停車位不足的問題。另龍潭運動公園立體停車場更是獲前瞻計畫經費補助的立體停車場，總造價約2.98億元，前瞻計畫補助金額0.92億元，採統包方式辦理，將細部設計與施工合併進行，預計於111年10月完工。
鄭文燦說，立體停車場除增加市民停車空間外，還是1座複合式多功能建築，1樓有中山里市民活動中心及多功能使用空間；建築思維以凸顯龍潭在地特色作為設計理念，包括龍潭文學魯冰花意象、客家文化意象、龍潭產業發展歷史記憶結合在地藝術家參與，將龍潭特有人文地理風情融入建築設計。
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