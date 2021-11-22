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台積電設廠高雄成竹科危機？楊籲請中央助推竹科三期

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科籲請中央盡快通過竹科三期及台知園區，讓產業得以發展。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科籲請中央盡快通過竹科三期及台知園區，讓產業得以發展。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨團今天在新竹市議會質詢市長林智堅提到台積電往高雄設廠是否代表新竹產業危機，林回應稱大新竹合併刻不容緩，縣長楊文科在國民黨竹縣黨部的黨慶大會上則隔空回嗆，綠營所謂新竹縣不給台積電土地的說法「根本就是胡扯」，但楊也籲請中央協助盡快推動竹科三期及台知園區。

楊文科表示自己曾任首任園區管理局局長，深知科技產業為台灣重中之重，攸關台灣發展，不過對於新竹市關心大新竹合併升格議題的民進黨籍民代，偏頗地認為大新竹合併升格，竹科才能有腹地、才能留住廠商，楊文科質疑這些民代「你們是不是有什麼誤會？」

對於台積電設廠高雄，被新竹市綠營民代視為竹科危機，楊文科表示，台積電在高雄要蓋的是7奈米的製程廠房，而在新竹寶山落腳的則是2奈米的研發中心和製程廠，他說「（台積電）從沒跟新竹縣提要7奈米的廠房，有的話新竹縣一定全力協助。」

不過楊文科也希望中央能協助盡快讓竹科三期及台知園區計畫通過，他表示縣府團隊已經與反對徵收的地主進行溝通，同時也尊重土地所有權人意願，把反對徵收的土地都排除在外，且縣府已經對竹科三期竹東用地、竹北台知園區等都作好規畫，只待中央點頭答應。

新竹 台積電 楊文科

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