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疑遭偷排汙水 竹市九甲埔圳清出數袋死魚蝦惡臭難聞

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市九甲埔圳的灌溉渠這2天遭人排放廢汙水，直接影響水中生物生存，魚蝦都陸續死亡浮在水面上。記者王駿杰／攝影
竹市九甲埔圳的灌溉渠這2天遭人排放廢汙水，直接影響水中生物生存，魚蝦都陸續死亡浮在水面上。記者王駿杰／攝影

民進黨新竹市議員曾資程接獲民眾陳情，質疑竹市九甲埔圳的灌溉渠這2天遭人排放廢汙水，直接影響水中生物生存，魚蝦都陸續死亡浮在水面上。曾資程說，該灌溉渠每年都會被不肖業者偷排廢汙水，呼籲環保局重視，揪出元兇，別讓農民飽受灌溉渠汙染之苦，避免水中生態滅絕。

對此，新竹市環保局指出，獲報後立即派員前往查看，已加強稽查巡檢，也取灌溉渠的水質進行化驗，會追查源頭，釐清是否有工廠偷排放廢汙水。

曾資程、千甲里長曾資強、水源里長曾翰揚這幾天都陸續接獲民眾陳情，指九甲埔圳的灌溉渠數天出現成堆死魚，不但惡臭難聞，也影響河川水資源，三人接獲民眾反映立刻趕往現場，並通知環保局與農田水利會處理。

曾資程說，現場陸續清出數袋死魚，連生命力旺盛的琵琶魚都難倖免，經循線追查，發現在該灌溉渠上游處疑似有工廠排放廢汙水，農田水利會派員檢測水質也發現，導電度正常值為750，現場竟測出超過6600，超標近9倍，顯示河川汙染情況嚴重。

曾資程說，近幾年，人類經濟活動造成的環境破壞層出不窮，這已經不是第一次發生工廠偷排放汙水的情形，他已要求環保局應開挖暗管，務必找出偷排放廢汙水的元兇，並依「水汙染防治法」嚴懲，別讓農民再飽受灌溉渠汙染之苦。

曾資程、千甲里長曾資強、水源里長曾翰揚這幾天都陸續接獲民眾陳情，指九甲埔圳的灌溉渠數天出現成堆死魚。記者王駿杰／攝影
曾資程、千甲里長曾資強、水源里長曾翰揚這幾天都陸續接獲民眾陳情，指九甲埔圳的灌溉渠數天出現成堆死魚。記者王駿杰／攝影

農田水利會 新竹 農民 民進黨

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