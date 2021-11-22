桃園龍潭大北坑第二服務遊客中心今揭牌 盼與附近社區共榮共好

桃園龍潭區大北坑第二服務遊客中心暨三和青創基地今正式揭牌營運，期望帶動大北坑休閒農業區及活化周遭三和社區等農村發展，使到訪遊客能在遊客中心獲取各農場農事體驗活動，並協助在地青農農產推廣與各項農遊活動辦理，提升農業經濟。

三和青創基地執行長35歲的廖緗翎利用家裡閒置的廢棄雞舍，透過桃市府青年事務局及中原大學文化創意設計研究所輔導，成功將雞舍轉型成綠建築並成為1個可手作農遊體驗、遊客休憩的場域，也在今年10月底開設繞山花文化食堂（客家話遊山玩水之意），於假日提供民眾簡單的咖啡茶飲等，未來也希望能結合客庄媽媽們的好手藝，販賣龍潭特有的茶飲、自製多肉植物仙人掌蛋糕等商品供民眾品嘗。

桃市府副秘書長邱俊銘表示，行政院農業委員會水土保持局及桃市府積極輔導三和社區及大北坑社區推動農村再生，今年透過農村再生計畫，輔導三和社區結合「里山生態」保育理念，辦理農村小旅行行銷活動，亦輔導大北坑社區融合客家文化及茶產業推出「農村識茶」主題遊程及伴手禮包裝優化等，期待未來透過2個典範農村合作及青年創意導入，加值大北坑休閒農業區多元發展。