公園違停設「檢舉QR Code」遏止？桃議員批沒強制力

部分民眾貪圖方便，直接將機車停在公園或休閒步道上，不僅擋道還危及路人安全。市議員黃婉如建議市府裝設科技執法加強取締，但桃園市交通局表示，科技執法設備一台動輒數十萬至百萬起跳，若公園每個入口處都設置成本高昂，目前研擬先增設「檢舉QR Code」遏止違停歪風。

黃婉如指出，包括南門公園、桃林鐵路和桃園區經國路的水岸步道等地違停情況嚴重，儘管入口處設置車阻，還是有許多機車、電動車違規駛入，讓當地民眾抱怨不已。

黃婉如說，因車輛違停地點屬公園用地，警察無法取締，民眾要向公園管理所或當地區公所檢舉，才能有效告發，但管理人員沒辦法全天候駐守，建議市府編列預算，裝設科技執法設備才能解決問題；如果只設檢舉QR Code，沒有強制力，恐效果不彰。

市府去年底設置「違停檢舉QR Code」，讓民眾掃描QR Code直接檢舉違規。不過，記者實際走訪中壢區2座公園，其中，文化公園設置的檢舉QR Code前方，有一台自小客車在紅線違停超過10分鐘；在幾公尺外的元生公園，則有騎士貪方便，直接將機車停在公園入口處。

住在當地的吳小姐說，常有騎士以為沒畫紅線的地方就可以停車，就算公園周圍有停車格也不停，硬是停在公園入口處阻礙通行。黃先生認為，元生公園鄰近大賣場，停車位可能無法因應假日人潮，市府也應檢討公園停車問題。

養工處表示，今年截至10月底，已受理約800件公園違停，其中違停最嚴重的前3名分別是桃園區同安親子公園190件、桃園區藝文園區180件、桃林鐵路廊道120件。

養工處表示，考量預算有限，無法在每個公園入口處都設置科技執法，市府去年底在桃園區文昌公園和中壢區文化公園擺設檢舉QR Code，對於違規停車有遏阻作用，後續會逐步在全市公園設置，明年至少有30座公園會增設。