台南停車格位配比6都倒數第2 民代：有改善空間

台南市政府利用前瞻計畫正興建9座立體停車場，預計明年完工啟用，市議員陳秋萍今天在質詢時墾地市府的努力，4年來將每萬輛車的分配格位由800多格提升到1210格，但仍有很大的改善空間。她建議，市府應針對迅速發展的永康北興里、大橋地區提前規畫設置停車場。

陳秋萍指出，每到選舉時，各路參選人都把改善停車問題當成重要選戰策略，但停車供給的提升不是口號喊喊就能複製貼上。尤其台南獨特的歷史紋理、道路街廓，以及公有土地區位、面積受限等城市特性，增加停車格位確有困難。

她說，目前台南市停車格位的供給遠不及停車數量的增長，這也是各大城市共同的痛點，行政院主計處的統計資料顯示，台南每萬輛車輛僅能分配1210格的公共停車格位數，大概是8部車分配到1格，台南為6都倒數第二，略高於桃園，尚有努力空間。不過從數據的趨勢來看，從2016年的800多格提升至2020年1210席，成長比例為6都第1，努力看得見。

陳秋萍指出，永康北興里因科學園區的發展，建案林立，但早期的都市計畫無規畫停車場用地，里內也無任何公共停車空間，停車問題日益嚴重，唯今僅能透過認養私有閒置土地闢建公共停車場提升供給，建議公所認養土地、工務局、交通局協助闢建停車場。

另永康大橋地區為全市人口成長最快、人口最稠密地區，公共設施最完善、圖書館總館、親子公園，甚至未來鐵路立體化將新增康橋車站，但區內卻僅有2處可立體多目標使用的停車場用地，要求市長超前部屬，盡速啟動多目標立體停車場可行性規畫。黃偉哲表示，市府鼓勵私人提供土地供公所認養，設置停車場，會大力協助，也會針對永康大橋地區設停車場做規畫。