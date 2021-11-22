快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

苗栗頭份、竹南沒有運動館 徐耀昌掏縣款1.5億元蓋在崁頂公園

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員曾玟學今天盤點縣內運動、教育、醫療等資源，獲得縣長徐耀昌正面回應會研議。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員曾玟學今天盤點縣內運動、教育、醫療等資源，獲得縣長徐耀昌正面回應會研議。記者范榮達／攝影

前瞻基礎建設計畫體育署僅核定苗栗市全民運動館案，竹南鎮、頭份市排除在外，縣議員曾玟學今天在議會質詢，縣長徐耀昌答覆將動用縣款1.5億元在竹南鎮崁頂公園，地處頭份交界處，將來方便兩地民眾都可以利用。

曾玟學今天縣政質詢，盤點縣內運動、教育、醫療等資源，他說，頭份、竹南人口密集，鄉親亟需全民運動館，但體育署核定補助43個地區、30億元，苗栗縣符合資格的僅苗栗市公所1億元興建，竹南、頭份排到2025年也沒有份，建請縣府逐年編列預算興建，如果蓋在竹南、頭份交界處，方便兩地利用滿足需求。

徐耀昌答覆指出，苗栗市全民運動館規畫在國立苗栗農工中正路舊校區土地，體育署核定補助1億元，目前進行專案管理勞務發包中，竹南鎮公所的方案，蓋在公北二路、三路及公園二街、永貞路間，毗鄰頭份市，縣府支持建置，可能要運用縣款1.5億元興建。

曾玟學另盤點公私立幼兒園概況，其中，學校附設核定招收數3787人、招收2409人、比率63%；鄉鎮市立核定970人、招收517人、比率53%；非營利核定1740人、招收1108人、比率63%；準公共核定9869人、招生8278人、比率83%；私立核定2596人、招生1572人、比率60%。

他認為幼兒園普遍有招生不足，但目前托嬰不足，建議縣府評估釋出剩餘的教室，充實相關設置，下修年齡辦理托嬰服務、幼幼班，另，擇定幼兒園示範沉浸式客語環境，及頭份市區「文高二」蓋高中等案，都獲得徐耀昌正面回應，縣府會研議。

幼兒園 徐耀昌 曾玟學 苗栗縣

延伸閱讀

影／「菊內人」登場 銅鑼杭菊盛開美景吸引遊客

親子手作聽演講 苗栗國際家庭日活動200多組親子參加

核四重啟議題 徐耀昌：如果沒安全就不贊成核四商轉

是否贊成重啟核四 徐耀昌：尊重民意及專家評估

相關新聞

新竹縣跨年晚會將有摸彩及煙火秀 楊文科曝大獎是汽車

新竹縣議員上官秋燕今天上午在議會質詢時，建議縣長楊文科應該效仿其他縣市推出振興加碼來刺激消費，楊文科表示會與縣府團隊討論...

苗栗頭份、竹南沒有運動館 徐耀昌掏縣款1.5億元蓋在崁頂公園

前瞻基礎建設計畫體育署僅核定苗栗市全民運動館案，竹南鎮、頭份市排除在外，縣議員曾玟學今天在議會質詢，縣長徐耀昌答覆將動用...

舊山線鐵道自行車OT案遊客也有感 財政部金擘獎亮眼

苗栗縣政府活化百年舊山線鐵路，OT方式導入民間投資案，在財政部第19屆民間參與公共建設金擘獎大放異彩，民間團隊獎拿下最高...

青草湖水上活動 明夏強勢回歸

竹市青草湖水岸環境改造計畫讓水上活動關閉2年，整體工程預計明年1月底完工，市府昨強調不會延後，屆時除全長2公里生態林蔭步...

寶山新林路涵洞工程停擺 縣府想做半套遭強烈反對

新竹縣寶山鄉新林路本預計拓寬為4線道，穿越國道1號連接國道3號茄苳交流道，去年8月風光動工，卻遭遇中油天然氣管線無法順利...

中石化頭份廠 5個月減排263噸

苗栗縣政府環保局推動汙染源空汙季企業自主減量，中國石油化學公司頭份廠率先響應簽署協議書，預計今年11月至明年3月將減少空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。