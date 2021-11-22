苗栗頭份、竹南沒有運動館 徐耀昌掏縣款1.5億元蓋在崁頂公園

前瞻基礎建設計畫體育署僅核定苗栗市全民運動館案，竹南鎮、頭份市排除在外，縣議員曾玟學今天在議會質詢，縣長徐耀昌答覆將動用縣款1.5億元在竹南鎮崁頂公園，地處頭份交界處，將來方便兩地民眾都可以利用。

曾玟學今天縣政質詢，盤點縣內運動、教育、醫療等資源，他說，頭份、竹南人口密集，鄉親亟需全民運動館，但體育署核定補助43個地區、30億元，苗栗縣符合資格的僅苗栗市公所1億元興建，竹南、頭份排到2025年也沒有份，建請縣府逐年編列預算興建，如果蓋在竹南、頭份交界處，方便兩地利用滿足需求。

徐耀昌答覆指出，苗栗市全民運動館規畫在國立苗栗農工中正路舊校區土地，體育署核定補助1億元，目前進行專案管理勞務發包中，竹南鎮公所的方案，蓋在公北二路、三路及公園二街、永貞路間，毗鄰頭份市，縣府支持建置，可能要運用縣款1.5億元興建。

曾玟學另盤點公私立幼兒園概況，其中，學校附設核定招收數3787人、招收2409人、比率63%；鄉鎮市立核定970人、招收517人、比率53%；非營利核定1740人、招收1108人、比率63%；準公共核定9869人、招生8278人、比率83%；私立核定2596人、招生1572人、比率60%。

他認為幼兒園普遍有招生不足，但目前托嬰不足，建議縣府評估釋出剩餘的教室，充實相關設置，下修年齡辦理托嬰服務、幼幼班，另，擇定幼兒園示範沉浸式客語環境，及頭份市區「文高二」蓋高中等案，都獲得徐耀昌正面回應，縣府會研議。