新竹縣跨年晚會將有摸彩及煙火秀 楊文科曝大獎是汽車

新竹縣議員上官秋燕今天上午在議會質詢時，建議縣長楊文科應該效仿其他縣市推出振興加碼來刺激消費，楊文科表示會與縣府團隊討論，不過也脫口讓跨年活動的部分細節搶先曝光，親曝今年縣府準備大獎2輛汽車要供民眾摸彩，跨年還有煙火秀。

上官秋燕質詢時問到，振興券的商機持續發酵中，為何新竹縣沒有好好搶攻這波商機，反觀隔壁新竹市利用買爆券的方式刺激消費，帶動經濟活絡，甚至不少縣民也都到新竹市消費，建議楊文科應該學習其他縣市的加碼作法，提出新竹縣的振興優惠。

對此楊文科回應，前陣子推出的「滿竹券」已經帶動不少外縣市觀光人潮前來新竹，遊客只要持紙本五倍券在年底前入住新竹縣20幾處合作旅宿店家，並以五倍券支付1000元以上房費，就能現場折抵600元房費，還能免費領取600元面額的滿竹券，滿竹券則可直接在北埔老街、內灣老街、六福村、綠世界等上百個合作店家消費。

不過楊文科也同意可以再討論其他加碼方案，並表示會與縣府團隊再研究，但他也親自曝光、預告了今年跨年晚會的細節，楊文科提到今年跨年晚會上將有摸彩活動，民眾只要持5張在新竹縣消費的發票，就可兌換摸彩券，大獎將送出2輛汽車。

而據消息指出，今年跨年晚會也同樣由移居新竹縣峨眉的白冰冰主持，而在歌手卡司方面更是陣容堅強，不僅有年輕人喜愛的美秀集團、MC HotDog，還有金曲歌王歌后蕭煌奇及蔡健雅等人，同時也會有煙火秀，不過更詳細的細節仍待之後會有正式記者會公布。