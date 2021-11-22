快訊

立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣跨年晚會將有摸彩及煙火秀 楊文科曝大獎是汽車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣去年跨年晚會在縣府前廣場舉辦，人潮擠爆，今年同樣將藉晚會吸引人潮帶來錢潮。圖／縣府提供
新竹縣去年跨年晚會在縣府前廣場舉辦，人潮擠爆，今年同樣將藉晚會吸引人潮帶來錢潮。圖／縣府提供

新竹縣議員上官秋燕今天上午在議會質詢時，建議縣長楊文科應該效仿其他縣市推出振興加碼來刺激消費，楊文科表示會與縣府團隊討論，不過也脫口讓跨年活動的部分細節搶先曝光，親曝今年縣府準備大獎2輛汽車要供民眾摸彩，跨年還有煙火秀。

上官秋燕質詢時問到，振興券的商機持續發酵中，為何新竹縣沒有好好搶攻這波商機，反觀隔壁新竹市利用買爆券的方式刺激消費，帶動經濟活絡，甚至不少縣民也都到新竹市消費，建議楊文科應該學習其他縣市的加碼作法，提出新竹縣的振興優惠。

對此楊文科回應，前陣子推出的「滿竹券」已經帶動不少外縣市觀光人潮前來新竹，遊客只要持紙本五倍券在年底前入住新竹縣20幾處合作旅宿店家，並以五倍券支付1000元以上房費，就能現場折抵600元房費，還能免費領取600元面額的滿竹券，滿竹券則可直接在北埔老街、內灣老街、六福村、綠世界等上百個合作店家消費。

不過楊文科也同意可以再討論其他加碼方案，並表示會與縣府團隊再研究，但他也親自曝光、預告了今年跨年晚會的細節，楊文科提到今年跨年晚會上將有摸彩活動，民眾只要持5張在新竹縣消費的發票，就可兌換摸彩券，大獎將送出2輛汽車。

而據消息指出，今年跨年晚會也同樣由移居新竹縣峨眉的白冰冰主持，而在歌手卡司方面更是陣容堅強，不僅有年輕人喜愛的美秀集團、MC HotDog，還有金曲歌王歌后蕭煌奇及蔡健雅等人，同時也會有煙火秀，不過更詳細的細節仍待之後會有正式記者會公布。

新竹 跨年晚會 楊文科

延伸閱讀

寶山新林路涵洞工程停擺 新竹縣府想「只做半套」遭強烈反對

客家大縣不能輸！ 楊文科率縣府團隊拚客語認證

議員憂新竹工業區塞車引過勞 楊文科：短中長期改善

竹縣首座公立華德福學校誕生 邀楊文科鑿刻校名木匾

相關新聞

新竹縣跨年晚會將有摸彩及煙火秀 楊文科曝大獎是汽車

新竹縣議員上官秋燕今天上午在議會質詢時，建議縣長楊文科應該效仿其他縣市推出振興加碼來刺激消費，楊文科表示會與縣府團隊討論...

舊山線鐵道自行車OT案遊客也有感 財政部金擘獎亮眼

苗栗縣政府活化百年舊山線鐵路，OT方式導入民間投資案，在財政部第19屆民間參與公共建設金擘獎大放異彩，民間團隊獎拿下最高...

青草湖水上活動 明夏強勢回歸

竹市青草湖水岸環境改造計畫讓水上活動關閉2年，整體工程預計明年1月底完工，市府昨強調不會延後，屆時除全長2公里生態林蔭步...

寶山新林路涵洞工程停擺 縣府想做半套遭強烈反對

新竹縣寶山鄉新林路本預計拓寬為4線道，穿越國道1號連接國道3號茄苳交流道，去年8月風光動工，卻遭遇中油天然氣管線無法順利...

中石化頭份廠 5個月減排263噸

苗栗縣政府環保局推動汙染源空汙季企業自主減量，中國石油化學公司頭份廠率先響應簽署協議書，預計今年11月至明年3月將減少空...

北橫推溫泉亮點拚觀光 有異見

桃園市政府爭取畫設北橫國家風景區，預計年底前將計畫提送交通部觀光局審議，明年也將在復興區開挖2處溫泉，但地方意見不同，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。