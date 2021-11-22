舊山線鐵道自行車OT案遊客也有感 財政部金擘獎亮眼

苗栗縣政府活化百年舊山線鐵路，OT方式導入民間投資案，在財政部第19屆民間參與公共建設金擘獎大放異彩，民間團隊獎拿下最高的特優，另政府團隊優等，還有公益獎、創新獎，許多遊客也很有感，表示透過鐵道自行車親近自然、隧道及鐵橋，不同的視角看見縣定魚藤坪斷橋之美。

財政部金擘獎名單最近公布，苗栗縣拿下7項大獎，舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案包辦4項，其中，祺峰休閒事業有限公司勇奪民間團隊特優最高榮譽，及公益獎，縣府獲政府團隊獎優等，及創新獎，另外，促進民間參與苗栗縣竹南頭份汙水下水道系統建設興建營運移轉計畫，獲政府團隊獎佳等，民間團隊國洋環境科技股份公司優等，及公益獎。

縣府指出，舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案，重新活化閒置6公里的百年鐵道，以OT方式導入民間投資，參考各國案例，量身訂造安全舒鐵道自行車，徜徉山林鐵道之美，每路線提供專業導覽老師，分別於南斷橋、內社川橋、勝興車站進行導覽解說，隨車設有GPS導覽機，介紹沿線鐵道設施歷史，搭乘人次已突破百萬。

此外，舊山線OT委託營運19年，推算節省政府支出興建及營運成本費用2億870萬元，繳交土地租金、固定權利金、營業稅等收入，契約期間可增加約2億5千萬元，願景延伸到台中市舊泰安站，打造三義到后里全台第一的鐵道多元運具旅遊網。