2021桃園鍾肇政文學獎 長篇小說正獎得主寫在地故事

桃園市長鄭文燦今上午至龍潭區出席2021桃園鍾肇政文學獎頒獎典禮表示，在他競選市長時就提出成立鍾肇政文學獎的構想，傳承鍾老愛鄉愛土的精神，如今文學獎邁入第7屆，今年共有1269件投稿，長篇小說投稿多達70件，是歷年來最多，顯示文學的土壤更加多元豐厚。

鄭文燦說，鍾肇政是大河文學的鼻祖，他的文學也根植在人文寫實主義的傳統之中，台灣文學史上有過很多辯論，但在鍾老身上沒有辯論，他只是自然地以文學家敏感纖細的心靈，將歷史、社會、文化在作品中投射出來。

2021桃園鍾肇政文學獎評審中央大學教授李瑞騰表示，桃園在台灣歷史上是開發較晚的城市，不過在日本統治的時代，就已經有劇作家簡國賢、民俗學者李献璋，分別在台灣戲劇、民俗文學上建立很大的貢獻，後續更有鍾肇政的文學成就，一路傳承下來。文學獎是培養文學新作家非常重要的管道，今年的長篇小說獎，字數要達8萬字以上，仍有70件投稿，相當不容易。

長篇小說獎正獎得主顏堉至表示，永樂女伶夢是書寫位於桃園、台灣戲劇史上第1個女子京戲班「桃園永樂社女班」的故事，他選擇以自己生長的桃園來下筆，從戲班個人的生命史、京劇在台灣的興衰史，建構出時代的生活樣貌與記憶。這是他首次嘗試撰寫長篇小說，能夠獲獎十分驚喜，希望勉勵所有創作者。