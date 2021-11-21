桃園大豹群故事館開幕 讓年輕族人了解祖先歷史
桃園市長鄭文燦今前往復興區，出席Msbzinah squ Kinhulan na Topa重返大豹群故事館開幕記者會並表示，大豹社事件是台灣歷史上被塵封的記憶，透過在介壽國中成立「大豹群故事館」，這段原住民族的血淚史將保存流傳下去，成為台灣的族群資產及靈魂。
鄭市長表示，泰雅族大豹群屬於台灣這塊土地的共同歷史，不該被忘記，桃園在每年的8月1日「原住民族日」，都會藉由不同主題的展覽，來重現原住民族的歷史記憶。
鄭文燦感謝台北藝術大學老師高俊宏，透過田野調查、並親自造訪部落及耆老，將大豹群族裔的故事做了基本的還原；桃園會持續記錄並重現泰雅族人在復興區發展的故事，讓它成為泰雅的知識，讓年輕一代族人了解祖先的歷史。
原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒表示，2016年蔡英文總統代表政府向原住民道歉，今大豹群故事館成立，是建構原住民史觀的一小步，而紀念碑的建置，也有別於過去以政府的觀點來設立，而是由大豹群族人產生共識後，才形成紀念碑的樣式及文字。
今日開幕記者會中，由泰雅族大豹群族裔宗民雄耆老帶領祈福儀式，他表示，大豹群族裔的先人從大霸尖山下到淡水，再從三峽到大豹溪生活，大豹社事件後，族人再遷移到復興東眼山地區。感謝各界協助成立了「大豹群故事館」，讓族人的歷史可以保存下來。
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