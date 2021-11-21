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泛太平洋國標舞選手搶積分 國手世家扎根舞蹈培訓國手

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園國標舞國手林傳恩（左四）參加泛太平洋盃全國運動舞蹈賽及指導小朋友比賽。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供
桃園國標舞國手林傳恩（左四）參加泛太平洋盃全國運動舞蹈賽及指導小朋友比賽。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供

桃園市舞蹈業職業工會今天下午舉辦2021泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨中華舞總國手選拔積分賽，受疫情影響，今年各地300對大小選手參賽，又以兒童、青少年選手合計三分之二最多，賽程各展曼妙舞姿、累積積分，比賽熱烈，該工會創會理事長尤月華說，透過這項比賽推廣舞蹈和培訓國手，進軍世界比賽為國爭光。

這項泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨中華舞總國手選拔積分賽在國立北科附屬桃園農工舉辦，比賽可累積國標舞排名積分及成為培訓國手，分兒童、青少年、青年、成人、職業選手5組，總共300對分組捉隊比賽，兒童、青少年組各100對、各佔三分之一最多，大小隊員扭動肢體、搖擺舞姿大展身手，場面熱烈。

其中就讀博士班的國標舞國手林傳恩今年9月參加捷克舉辦世界摩登舞錦標賽，拿下第27名成績，這次攜舞伴參賽、並以「教練」指導小朋友比賽，他與國標舞國手哥哥林立，從小在母親尤月華指導跳舞下，加上愛跳國標舞擔任警職父親林錦昌鼓勵，兄弟雙雙走上舞蹈界發光，這次林傳恩與舞伴精彩舞技搶下不少積分。

尤月華表示，該工會積極推廣下，現在多元教育鼓勵孩子才藝課程學習發展，獲得許多家長支持，也是今年兒童、青少年組比賽人數最多原因，這總計300對選手比賽競爭積分，戰況激烈，希望透過這項比賽培訓國標舞選手、推廣運動舞蹈成為全民運動體育目標。

2021泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽大小國標舞選手舞技較勁搶積分。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供
2021泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽大小國標舞選手舞技較勁搶積分。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供

國標舞 桃園

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