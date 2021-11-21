寶山新林路涵洞工程停擺 新竹縣府想「只做半套」遭強烈反對

位於新竹縣寶山鄉的新林路拓寬為4線道作為茄苳交流道聯絡道路，預計興建涵洞穿越國道1號連接寶新路，去年8月才風光動工，卻遭遇中油天然氣管線無法順利遷移，使得工期大幅延宕，包商不堪損失只得解約，縣府考慮藉由縮減計畫規模繼續推動，卻面臨預算暴增及居民反對縮減等問題，就怕將成為爛尾工程。

據了解，這條路其實已經10年來都斷斷續續處於停工、復工狀態，涵洞工程更是停擺了近6年，原本去年才再度宣布復工，預計2022年完工通車，復工典禮上更請來縣長楊文科、公路總局一工處長陳營富等人參加。

楊文科當時表示，雖然開闢涵洞有難度、經費龐大，但涵洞一旦打通，寶山鄉新城地區就能更便利前往寶山鄉其他地區，也能直通國道3號茄苳交流道，對於當地的觀光產業頗有幫助，也能健全新竹生活圈道路系統。

沒想到復工不到幾個月，包商發現中油天然氣管線未遷移，工程再次停工，雖然中油表示會遷管，不過因其中1條26吋的天然氣管，是供應北起基隆、南到新竹最大、最重要的幹管，一旦停氣將嚴重衝擊民生、工業供應，使得工程遲遲無法順利進行。

中油希望利用每年6月到10月的用氣淡季施工，卻也導致移管銜接工程將大幅向後延宕到2022年才能進行，涵洞施工包商不堪停工損失，乾脆解約不做了，甚至表示如果未來要重新復工，面臨營建成本大漲的壓力，經費必須再追加2.5億元，使得總經費將高達7.5億元，與計畫最初預算相比漲了數倍以上。

縣府工務處原本希望再向中央申請補助經費，沒想到卻慘遭打槍，要求縣府自行籌措，工務處轉而想將縮減工程規模4線改2線，沒想到引起地方反彈，怒嗆「乾脆都不要做，斷頭路就繼續爛下去。」

寶山鄉長邱坤桶認為，如果縣府要將4線道涵洞縮減成一半，那這樣的建設可以說「一點意義都沒有」，前期拓寬的道路也白白浪費，因此地方上都強烈反對，他認為沿線都是4線道的筆直大路，卻在穿越高速公路時莫名縮成2線道，等於拓寬工程只做半套，交通問題依然沒有解決。

縣議員邱振瑋就批，這處涵洞最初預算只要2.5億元，現在因中油、縣府的疏失，導致經費需求一路暴增到7.5億元，還面臨籌不到錢的窘境，應該要有單位負起責任，不然這條斷頭路只會繼續爛尾下去，不過他仍希望有朝一日能看到涵洞通車。