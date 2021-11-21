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農業跨年嘉年華 田間紮稻稈的難得景象
苗栗縣公館鄉十方圓通寺附近約一公頃秋收後的稻田，6名7、80歲老農民今天熟練紮稻稈，數以千計稈紮遍布在田間，復古農村景象為公館鄉農會今年農業跨年嘉年華系列活動起手式，也吸引大人小孩特地來體驗。
公館鄉農會不一樣的跨年活動，復刻早期台灣農村景象，辦理農業嘉年華，今天找來6名老農民在十方圓通寺附近農田紮稻稈，有苗栗縣卓蘭鎮民帶著小孩專程而來，也有6、70歲來回憶，公館鄉農會總幹事古雪雲說，稻稈過去是寶，可以當牛飼料、草繩、燒火、建築、保護草莓作物等，時代演變已經式微，農夫在田間紮稻稈的景象難得一見。
她表示，農會預定12月1日在苗栗特色館堆稈棚，打造農業嘉年華意象，12月5日在特色館辦理酸菜製作、傳統農事技藝體驗，及農夫市集、醃酸菜DIY等，並沿著縣道119甲線兩旁15公頃的農田，撒種波斯菊、百日草及向日葵等，花期明年春節前、後，可以到公館賞花。
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