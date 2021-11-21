大溪警察宿舍群修復完成 桃園木博館全區開放

桃園市政府完成修復歷史建築大溪警察宿舍群，即日起有9棟新館舍加入，達成全區開放營運里程碑。木博館將推出一系列展覽、論壇及超過百場體驗活動，邀請民眾認識大溪魅力生活。

桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧今天告訴中央社記者，4月竣工的大溪警察宿舍群修復工程，總工程經費約為新台幣7000萬元，由文化部文資局「再造歷史現場計畫」補助60%。

陳倩慧指出，從2018年啟動修復工程，木博館以再現宿舍群生活樣貌為原則進行修復，可以看到各棟不同形式的宿舍以細膩的方式處理，保留建築特殊氛圍，木博館以公有的展館連結地方夥伴，形成大溪的文化網絡。

陳倩慧表示，隨著新開放館區「木與漆工藝基地」及「工藝交流館」等空間加入，包含明年1月2日開放的鳳飛飛故事館，共有11個主題館舍、4個子展廳、8個服務設施及民間32家街角館，展現大溪生活多元面向及特色主題。

陳倩慧說，木博館多數主題館舍都是沿著老城區的普濟路分布，從大溪公園到木博館館舍群，形成綠意豐富且具歷史文化故事的廊道，沿線多元風貌與舒適的步行環境，是大溪城鎮的新形象和旅遊亮點。木家具館及木生活館區步行至武德殿段的夜間燈光設計，更以「大溪歷史光廊道」獲得2020台灣光環境獎，展現夜大溪的風華。

陳倩慧表示，「WE PLUS 大溪木博館全面開館」活動將持續到12月12日，集結大溪職人群及街角館夥伴，辦理7場市集、10場工藝體驗課、8場物產職人體驗、5家街角館成果展、假日還有定時導覽及木藝小學堂，以及22家大溪街角館串連響應，歡迎民眾一起來認識大溪。