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北橫國家風景區北部旅遊珠珍線 桃市年底爭設踏第一步

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府爭取畫設北橫國家風景區，沿線許多風景處女地神秘誘人。圖／市府觀旅局提供
桃園市政府爭取畫設北橫國家風景區，沿線許多風景處女地神秘誘人。圖／市府觀旅局提供

桃園市政府全力推動桃園北橫線畫設國家風景區，涵蓋桃園、新北、宜蘭3縣市的4.6萬多公頃，爭取全國第14個國家風景區，觀旅局長楊勝評今天上午表示，北橫至今許多未開發原始風景處女地、保存完整的原住民文化，以北橫台七線當「珍珠」主軸，串起大溪到棲蘭、明池的狀帶風景區，觀光潛力大，今年底前將北橫國家風景區畫設計畫提送交通部審議踏出第一步。

桃園市政府規畫爭取北橫國家風景區計畫，也是桃園提出的第1個國家風景區計畫，從桃園市大溪和復興、新北市三峽到宜蘭縣大同鄉的北橫台七線串連，總面積4萬6261公頃，現有風景點包括溪口台地、慈湖、頭寮園區、角板山、羅浮溫泉、小烏來、東眼山、滿月圓、巴陵、爺亨、三光及棲蘭山莊、明池山莊景點，目前已是北台灣民眾周休假日旅遊景點去處。

楊勝評表示，自1996年至今15年來，中央未再新增設國家風景區，受到疫情影響，民眾旅遊觀念轉變，興起戶外旅遊休閒風，北橫台七線帶狀風景區最鄰近北台灣，擁有山林風景點處女地、現有保存完整的原住民文化，以北橫台七線串起各風景區景點、原住民部落旅遊，有現代年輕人人喜愛的高空彈跳、溯溪、露營到休閒農場、民宿，或是原住民部落旅遊和探險，另有溪口台地、吊橋、古道，是北部最佳戶外旅遊、活動勝地。

他說，為營造北橫台七線打造國家風景區旅遊線，現有角板山到拉拉山、小烏來、東眼山、棲蘭及明池山莊各景點在內，交通部觀光局率先補助7000萬元打造北橫旅遊線入口意象計畫，將在頭寮地區設置遊客服務中心，提出爭取2.8億元優化北橫遊憩廊帶亮點形塑，為將來北橫國家風景區鋪路，預計今年底前向交通部觀光局提出北橫國家風景區畫設計畫。

桃園市政府爭取畫設北橫國家風景區，「三龜戲水」山谷沿線許多風景處女地，神秘誘人。圖／市府觀旅局提供
桃園市政府爭取畫設北橫國家風景區，「三龜戲水」山谷沿線許多風景處女地，神秘誘人。圖／市府觀旅局提供

北橫 國家風景區 桃園

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