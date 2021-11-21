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青草湖水岸核心區明年1月完工 水上活動更將在夏天回歸

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
青草湖環境改造工程就將完工，市長林智堅（右）也邀請民眾屆時來新的親水平台走走。圖／市府提供
青草湖環境改造工程就將完工，市長林智堅（右）也邀請民眾屆時來新的親水平台走走。圖／市府提供

投入上億元進行的青草湖水岸環境改造計畫就快完工，包含全區無障礙人行步道、浮筒碼頭及親水步道等，市府還表示明年夏天，SUP立式划槳等水上活動就將「強勢回歸」，屆時青草湖景觀也煥然一新，勢必將成為新竹市新的約會聖地。

青草湖的水上活動是由新竹市府在2017年委外經營，由業者引進SUP立式划槳等活動，當時活動一推出就吸引大批民眾參與，就連林智堅也曾經前往體驗，不過因青草湖從去年上半年開始進行清淤、改造工程，因此青草湖的水上活動也已經連續2年都關閉未開放。

雖然工程期間，原本的水上活動業者移師南寮舊漁港、港南運河等地繼續活動，不過因青草湖原本就是客雅溪形成的牛軛湖，且群山環繞，水文相對穩定，且沒有臨海強風等問題，對於想學習立式划槳的初學者來說更安全，因此業者也非常期盼能回到青草湖。

市府工務處表示，青草湖水岸是附近居民重要休憩地點，但因逐年淤積、水質過度優養化、周邊區域缺乏串聯，為重塑青草湖整體生態與親水環境，市府積極爭取到經濟部水利署全國水環境改善計畫經費補助，去年投入1.6億元啟動改造工程。

青草湖水岸核心區工程，設計為4大重點，第一是全區打造無障礙人行步道，第二設置浮筒碼頭與親水步道，將提供SUP等水上活動進駐，第三則拆除原有過多且陡的階梯，改以平緩且有平台的階梯，第四為打造出約會平台，讓民眾可就近欣賞浪漫湖景。

負責設計的建築師周書賢指出，青草湖核心區工程以全區無障礙步道串連明湖路停車場、碼頭等各區域，並增設親水平台、高架遊憩平台及臨水綠帶，讓民眾可安全進入青草湖畔，其中也設計小巧思，從斜坡步道往下走時剛好可見遠方的鳳凰橋，周書賢說「能讓人回憶電影難忘的鳳凰橋場景。」

工務處說明，目前工程已完成清淤與邊坡修復，能發揮治洪最大效益，整體進度也達近9成，環湖步道則在今年8月率先完工開放，有近2公里的林蔭步道能供民眾散步，預計明年1月其餘工程則都將完工，未來能提供民眾更好的親水設施與環境。

碼頭

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