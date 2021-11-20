桃園大溪花彩節 即日起至28日上傳美照有機會獲8000元

2021桃園花彩節今在大溪月眉休閒農業區展開，即日起至28日為期8天，以「花遊世界」為題，展區融合五大洲特色元素，搭配15公頃造型花海、豐富農事體驗、星宿花海露營一系列精彩活動，讓民眾一解旅遊之渴。

桃園市長鄭文燦表示，已邁入第7屆的桃園花彩節，以大規模花海圖騰為亮點，總計15公頃的花海由大溪區公所和大溪月眉休閒農業發展協會共同規劃，利用波斯菊、百日草等花肥將休耕田設計成五大洲特色景觀花田及創意藝術裝置，並規劃花田夜間光雕秀。

桃園市政府副秘書長邱俊銘提到，活動期間除周未精彩演出、特色圖騰花海及多元農事體驗活動外，今年9月成立月眉休閒農業區遊客服務中心推出「彎彎館尋寶闖關趣味遊戲」，而周邊的木藝生態博物館也特別在李騰芳古宅安排「古宅小偵探」遊戲供民眾參與探索，桃市府水務局也配合在山豬湖生態親水園區推出「輕羽飛揚 鳥類大蒐奇、園區導覽、溼地落羽松攝影」等系列活動。

本次更舉辦Instagram美照大賽，活動期間貼出花田裡的自信美照，就有機會獲得最高8000元獎金，或臉書按讚分享及拍下與花海或是裝置的合照，上傳至指定貼文，就有機會抽中造型花抱枕。

桃園市政府農業局長郭承泉提醒，桃園花彩節期間，周邊停車位置恐一位難求，建議參與民眾可轉搭大眾運輸工具前往，例如公車5096、5098、台灣好行小烏來線（假日限定）、台灣好行大溪快線以及從台北出發的9103和710皆可抵達。