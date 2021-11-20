2021桃園購物節首抽汽車 獎落中壢再加碼多項好禮

2021桃園購物節周周抽首抽直播活動今在中壢區TOYOTA桃苗汽車展廳舉行，桃園市長鄭文燦今前往出席表示，「2021桃園購物節」自本月5日起至明年2月15日，活動約100天，將天天抽出聲寶微電腦壓力鍋、Garmin Venu2智慧腕錶、iPhone13 mini 128G、台鈴Suzuki e-Ready Fun電動機車等4大好禮，每周抽出1輛汽車，共計16輛。

今抽出首輛汽車大獎，獎落中壢區，這名幸運兒可獲得Toyota COROLLA CROSS GR SPORT汽油版1輛。

鄭文燦指出，2021桃園購物節推出至今，網站登錄已達40萬筆、累計消費金額已突破20億元，為慶賀消費登錄破20億，除周周抽原定的1輛汽車外，今再加碼抽出台灣橫浜八景島公司「XPark 雙人門票」6名、聲寶公司「壓力烤箱」1名、禾聯碩公司「智慧聯網清淨機（HAP-780B1）」及「55型4K全面屏液晶顯示器」各1名、特力家居桃園館「舒心水氧機」1名及「5000元品牌購物套裝券」6名、睿能創意公司「EEYO電動腳踏車」1名、及由金牌好店阿美米干所提供的「1年分免費米干」1名，詳細中獎名單將於「2021桃園購物節」官網、臉書公布（網址：https://2021lovetyn.tw/index.php）。