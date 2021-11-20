桃園大溪木博館開幕了 12月12日前推出百場活動

桃園市立大溪木藝生態博物館今年3月通過環境教育場域認證，成為第1處以古蹟及歷史建築為特色的環境教育場域，今舉辦「WE PLUS！大溪木博館全面開館」記者會，桃園市長鄭文燦宣布完成修復歷史建築大溪警察宿舍群，9棟新館舍加入，共11個主題館舍達全區開放營運里程碑。

今年4月竣工的大溪警察宿舍群修復工程，總工程經費約為7000萬元，由文化部文資局「再造歷史現場計畫」補助60%。文化部主任秘書陳登欽表示，自2018年開工以來，盡力再現宿舍群生活樣貌為原則進行修復，保留特殊氛圍，成為大眾遊憩與了解大溪的空間。

即日起，木博館新開放館區有木與漆工藝基地、工藝交流館及教室、物產小舖及述說警察宿舍群生活故事的大溪老厝邊展覽等空間；其中工藝基地，以在地木工藝發展木生活器物，並有藝師駐村空間，與生活工藝推廣課程，提供動態體驗，日籍漆藝師鳥毛清將於明年2月進駐；物產小舖則以推廣體驗大溪生活風土智慧，與工藝職人一起過生活為主題，結合策展、餐飲、課程及風土體驗活動的複合式空間，全區共計11個主題館舍含明年1月2日開放鳳飛飛故事館、4個子展廳、8個服務設施及民間32家街角館。

工藝交流館的首檔展覽，由洲宇木業與桃園創作者李代賢合作，將宿舍群的部分舊木料與土埆結合，製作創新家具，此外，講述警察宿舍群昔日生活故事的大溪老厝邊展覽，用漫畫風格、生活情境的布置等手法，讓民眾了解歷史建築從前世今生，新開放親子空間歡迎大家駐足休憩。

鄭文燦表示，由木家具館及木生活館區步行至武德殿段的燈光設計，以「大溪歷史光廊道」獲得2020台灣光環境獎，展現夜大溪的風華。