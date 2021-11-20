桃園平鎮警分局小小警察營活動 宣導毒品交通安全議題

桃園平鎮警分局今下午舉辦「110未來警探」小小警察營活動，由平鎮警分局長黃富村帶領60位學童，體驗VR虛擬射擊、參觀警用裝備，並以互動方式向學童介紹婦幼安全、交通安全及犯罪預防宣導。

黃富村表示，參與活動的學童換上Q版警察制服，扮演小小波麗士，以VR虛擬射擊、警用裝備操作等體驗方式，讓學童清楚了解警察平日工作，也希望學童們能夠避免受到不良的誘惑，培養積極進取精神。

毒品有年輕化趨勢，加上現今新興毒品常偽裝成不易辨識的日常食品包裝，為避免學童因好奇誤食成癮，今特別介紹目前市面上常見的毒品種類及偽裝食品態樣，並呼籲學童注意來源不明的飲食，很有可能會混用新興毒品，千萬不要好奇嘗試。