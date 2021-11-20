新竹家扶攜手文化事業 與童提前歡慶感恩節
新竹家扶中心今天攜手弋果文化事業舉辦「傳愛原鄉‧星星相映」公益回饋活動，除捐贈童書與物資，也一起品嚐火雞餐、欣賞話劇等，齊聚同樂迎接即將到來的感恩節。
弋果文化事業公司透過新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對弱勢族群，生活更為艱難，尤其是資源相對匱乏的原鄉孩子，更需外界伸出援手。
弋果文化指出，此次結合新竹家扶中心舉辦「傳愛原鄉‧星星相映」活動，除了由外師團隊帶來生動活潑的話劇演出，為孩子們闡述感恩節活動的由來，同時設計富含知識涵義的闖關活動，帶領孩子了解感恩節、試著開口說美語。
國小4年級的家扶中心孩童彤彤（化名）表示，以前沒有這麼深入了解感恩節，透過話劇、闖關遊戲及火雞大餐，體驗感恩節包含了回饋與珍惜的意涵，希望年年都有機會參加。
弋果校友楊日茵分享，此次加入新竹家扶中心扶持弱勢孩童的行列，共同發展孩子們的潛力，對她而言有種難以言喻的喜悅，而背後所能挹注台灣原鄉發展的助力，更是回饋活動莫大的使命和信念。
新竹家扶中心主任沈俊賢表示，家扶的孩子們接觸外語機會很少，也害怕說出口，感謝弋果團隊帶來美好的學習體驗，看到孩子們都能勇敢地用美語互動，十分感動，也一同沐浴在感恩節的慈善氛圍裡。
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