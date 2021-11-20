影／林智堅肉圓店辦簽書會 被問「是否永遠待竹市服務」?

新竹市政府推出首部市政專書《新竹市跳級生》，市長林智堅今天中午前進竹市知名的「鷹王肉圓」店辦簽書會，湧入近百人參與，有書迷事先提問「會不會永遠待新竹市服務？」林回，政治工作要一棒接一棒，自己會默默在這城市扮演能扮演的角色。

林智堅和市府團隊展現創意，今天特別選定竹市的巷弄美食店家「鷹王肉圓」、「長興釣蝦場」與「直達咖啡」一連舉辦3場市政專書簽書會，首站是在地的人氣肉圓店，肉圓、香腸都是招牌，林智堅在店內辦簽書活動，還不時聞到香腸香氣，格外有趣。

《新竹市跳級生》11月初出版，首刷1千本即將售罄，未來計畫在大新竹地區舉辦10場簽書會，包含美食店家、咖啡廳等處，今天首發場在肉圓店的簽書會陸續湧入近百名民眾參加，不少是年輕爸媽牽著孩子來參與，林的國中同學也抱著多本專書來捧場。

林智堅表示，專書封面沒有市長照片，就是希望大家能專注書的內容，專書內紀錄7年來累積的新竹經驗，包含推動步行城市、微笑水岸與新校園運動的歷程，也分享自己的生命經驗，每次跌倒都是累積，希望能提供年輕人借鏡，要付諸行動才能有改變。

今天簽書會現場也安排書迷事先提問，有人問林智堅「如何在市政與家人間取捨？」林說，自己是市長也是爸爸，專書中有相關篇章，坦言一開始沒太多時間陪伴家人，但逐漸找到平衡，目前仍是市政優先，且市長工作最多就是8年，之後將陪伴家人。