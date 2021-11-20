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貓裏山公園露天球場使用逾30年 改建風雨球場明年完工
苗栗市貓裏山公園是市民健身休憩的核心地區，近年來公園下方的功維敘隧道更是吸引遊客人潮，苗栗市公所繼最近完成樂齡親子運動空間改善工程後，又向客委會爭取到2000多萬元經費，將把公園內的露天籃球場改建為大型風雨球場，工程現已發包，預計明年完工，市公所期待明年暑期的貓裏山公園三對三籃球賽，將可在全新的風雨球場開打。
貓裏山公園是苗栗市著名的觀光景點，原稱福星山公園、將軍山公園，位於苗栗市大同、新英里及功維敘隧道南端，是座天然的都會森林公園，園內有羅福星紀念碑、丘滄海紀念碑、苗栗縣童子軍營地、三級古蹟賴氏節孝坊及日治時期神社改建成的苗栗忠烈祠；公園內還有苗栗市老人文康中心、苗栗隧道、淨覺院、停車場、籃球場、烤肉區、公用廁所等設施及景點。
苗栗市公所表示，公園露天籃球場早在1984年啟用，供平時愛好打籃球的民眾、學生練習，每年7、8月市公所及縣府辦的三對三籃球賽也都在這舉辦，但球場完工迄今已30多年，長期風吹日曬雨淋，歷經多次修補，市公所期盼建置安全、進步的運動環境，並發展苗栗市各項體育運動及活動，為此向客委會爭取興建有風雨頂蓋及燈光照明的綜合休閒廣場，整座風雨球場計畫獲補助2250萬元、市公所自籌250萬元。
除了籌建中的風雨球場，市公所向體育署爭取千萬元經費在老人文康中心辦理的樂齡親子運動空間改善工程也已在10月下旬完工，鋪設有亮眼的藍色跑道，有別於一般紅色跑道，在縣內少見，讓市民耳目一新。
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