貓裏山公園露天球場使用逾30年 改建風雨球場明年完工

苗栗市貓裏山公園是市民健身休憩的核心地區，近年來公園下方的功維敘隧道更是吸引遊客人潮，苗栗市公所繼最近完成樂齡親子運動空間改善工程後，又向客委會爭取到2000多萬元經費，將把公園內的露天籃球場改建為大型風雨球場，工程現已發包，預計明年完工，市公所期待明年暑期的貓裏山公園三對三籃球賽，將可在全新的風雨球場開打。

貓裏山公園是苗栗市著名的觀光景點，原稱福星山公園、將軍山公園，位於苗栗市大同、新英里及功維敘隧道南端，是座天然的都會森林公園，園內有羅福星紀念碑、丘滄海紀念碑、苗栗縣童子軍營地、三級古蹟賴氏節孝坊及日治時期神社改建成的苗栗忠烈祠；公園內還有苗栗市老人文康中心、苗栗隧道、淨覺院、停車場、籃球場、烤肉區、公用廁所等設施及景點。

苗栗市公所表示，公園露天籃球場早在1984年啟用，供平時愛好打籃球的民眾、學生練習，每年7、8月市公所及縣府辦的三對三籃球賽也都在這舉辦，但球場完工迄今已30多年，長期風吹日曬雨淋，歷經多次修補，市公所期盼建置安全、進步的運動環境，並發展苗栗市各項體育運動及活動，為此向客委會爭取興建有風雨頂蓋及燈光照明的綜合休閒廣場，整座風雨球場計畫獲補助2250萬元、市公所自籌250萬元。