新竹市龍山綜合大樓活化 全聯來了今起試營運

新竹市龍山綜合大樓閒置多年，市府積極活化成機能大樓，招商找來全聯實業股份有限公司進駐，今天開幕試營運，以「社區服務概念店」服務周邊民眾。市府也預告2至4樓是新竹市最大圖書館分館龍山分館，將於12月1日正式開館，盼活絡地方發展。

龍山綜合大樓位於科學園路162巷36號，原為商業大樓，隨著時代變遷、消費習慣改變及人口居住區域的重心轉移，商業大樓逐漸式微，但市府考量大樓地理位置不錯，周遭還有學校及社區，招商找來全聯進駐地上1樓以及地下1至2樓，今天熱鬧開幕。

新竹市政府產業發展處處長張力可、全聯實業股份有限公司營業部特助吳世民、台中處處長黃命黎、新竹區副理葉宗傑及新科園里長徐兆生等人都到場參與剪綵儀式。

張力可說，感謝全聯福利中心與市府攜手合作，全聯龍山店為總計2層樓共270坪的社區服務概念店，地下2樓預計將有345坪，作為購物專屬停車場。營運期為9年，年營業額預估超過1億元，可為市府帶來每年超過217萬元租金收益。

另外，龍山綜合大樓2至4樓改造為新竹市圖書館分館龍山分館，近600坪空間，包含共讀梯田、藏書森林與懸空書架。2樓規畫兒童、親子閱覽區、新書及雜誌展示區；3樓為視聽閱覽、自修及討論室；4樓則為開架綜合性藏書，全館可容納近6萬冊藏書。