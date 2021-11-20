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客家大縣不能輸！ 楊文科率縣府團隊拚客語認證

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣長楊文科為了參加客語能力認證考試，事前也努力準備。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科為了參加客語能力認證考試，事前也努力準備。圖／新竹縣政府提供

新竹縣是客家大縣，新竹縣長楊文科積極推動客語，今天也首度率領縣府團隊包含副縣長陳見賢、產發處、政風處、環保局、消防局等局處長，到竹北市東海國小參加海陸腔的客語能力認證；楊一早帶著准考證準時報到，笑稱「不緊張，很有信心！」縣府祭出獎勵措施，縣民通過認證最高可領3000元獎勵金，希望鄉親都能踴躍報考。

「沒有客語就沒有客家人！」楊文科說，客語與客家文化是台灣珍貴的文化資產，客語是客家文化的載體，出身客家大縣的他，上任後積極推廣客語，每周主管會報以客語進行，今天也決定帶著縣府團隊一級主管參與考試，身體力行期望達到示範效果。

縣府統計，今年新竹縣約2600人報名參加客語能力認證，其中包括公教人員1200人、學生900人和民眾500人，是歷年報名人數最多的1年。

今天多名縣府一級主管也來報考，消防局長孫福祐雖為閩南人，公務之餘也努力學客語。他說，為了這次考試約準備了一個多月，覺得最困難的部分是問答題，希望有更多時間回答，他也目標未來持續增進客語，跟著局內的消防弟兄姐妹繼續服務鄉親。

民政處客家事務科指出，客語在台灣社會使用率僅剩1.5％，面臨嚴重的滅失危機，縣長將復振客語列為當前施政重點，並訂定獎勵措施，發給通過客語認證獎勵金從1000元到3000元，對於公務人員通過認證，升遷時也訂有加分規定，鼓勵大家報考。

消防局長孫福祐雖為閩南人，公務之餘也努力學客語，希望能順利通過。圖／新竹縣政府提供
消防局長孫福祐雖為閩南人，公務之餘也努力學客語，希望能順利通過。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天也首度率領縣府團隊包含副縣長陳見賢、產發處、政風處、環保局、消防局等局處長參加客語能力認證考試。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天也首度率領縣府團隊包含副縣長陳見賢、產發處、政風處、環保局、消防局等局處長參加客語能力認證考試。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天也首度率領縣府團隊包含副縣長陳見賢、產發處、政風處、環保局、消防局等局處長參加客語能力認證考試。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天也首度率領縣府團隊包含副縣長陳見賢、產發處、政風處、環保局、消防局等局處長參加客語能力認證考試。圖／新竹縣政府提供

客語 新竹 楊文科

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