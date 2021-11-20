桃園仙草花節今開幕 農事體驗活動供參與下周紫爆

2021桃園仙草花節今上午於楊梅區上湖派出所對面5.2公頃的花田拉開序幕，由桃園市長鄭文燦，以茶藝美學的方式呈現農業時尚的風格，並在仙草茶餅題字，展開為期16天的活動。

即日起至12月5日連續3周周末將會有不同的精彩活動，此次以「癒風仙境」為主題打造紫色仙境，共種植超過12.5萬株的仙草花及2.7公頃的波斯菊花海，今年仙草花受天候影響目前持續生長為淡紫色，預計3至5天將會紫爆盛開，歡迎遊客陸續來拍照遊玩。

桃園市長鄭文燦表示，今天開幕結合在地仙草茶產業，將茶藝結合花卉，並邀請桃園市立國樂團及知名茶藝老師與民眾請來一場茶藝盛會；明天則由農會帶來好玩有趣的畜牧嘉年華活動；下周則以阿卡貝拉人聲樂團，在花田裡悠揚的哼唱歌曲，及楊梅區公所籌畫踩街、小丑、花仙子…等親子互動演出；最後一周及閉幕由桃園團隊風雅頌及療癒頻率為主題，用低頻的手碟、頌缽等樂器，將音律迴盪在花田間。

桃市府農業局長郭承泉表示，平日周邊農場也開設農事體驗，像手作風味牛汶、鮮奶麻糬DIY組盆多肉植物、採果及挖地瓜等。今年更與行政院農業委員會水土保持局合作，透過農村再生計畫輔導10家業者完成商品優化並規劃9條主題農村深度體驗遊程，因此也特別邀請桃園農村社區、青年及嚴選農村好物參與「農創市集」展售，並規劃打卡抽獎活動。此外，現場也有楊梅區農會研發出仙草餅、仙草凍、仙草茶、仙草蛋捲、仙草吐司、仙草小餐包等產品，供民眾購買享用。