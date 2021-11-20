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桃園仙草花節今開幕 農事體驗活動供參與下周紫爆
2021桃園仙草花節今上午於楊梅區上湖派出所對面5.2公頃的花田拉開序幕，由桃園市長鄭文燦，以茶藝美學的方式呈現農業時尚的風格，並在仙草茶餅題字，展開為期16天的活動。
即日起至12月5日連續3周周末將會有不同的精彩活動，此次以「癒風仙境」為主題打造紫色仙境，共種植超過12.5萬株的仙草花及2.7公頃的波斯菊花海，今年仙草花受天候影響目前持續生長為淡紫色，預計3至5天將會紫爆盛開，歡迎遊客陸續來拍照遊玩。
桃園市長鄭文燦表示，今天開幕結合在地仙草茶產業，將茶藝結合花卉，並邀請桃園市立國樂團及知名茶藝老師與民眾請來一場茶藝盛會；明天則由農會帶來好玩有趣的畜牧嘉年華活動；下周則以阿卡貝拉人聲樂團，在花田裡悠揚的哼唱歌曲，及楊梅區公所籌畫踩街、小丑、花仙子…等親子互動演出；最後一周及閉幕由桃園團隊風雅頌及療癒頻率為主題，用低頻的手碟、頌缽等樂器，將音律迴盪在花田間。
桃市府農業局長郭承泉表示，平日周邊農場也開設農事體驗，像手作風味牛汶、鮮奶麻糬DIY組盆多肉植物、採果及挖地瓜等。今年更與行政院農業委員會水土保持局合作，透過農村再生計畫輔導10家業者完成商品優化並規劃9條主題農村深度體驗遊程，因此也特別邀請桃園農村社區、青年及嚴選農村好物參與「農創市集」展售，並規劃打卡抽獎活動。此外，現場也有楊梅區農會研發出仙草餅、仙草凍、仙草茶、仙草蛋捲、仙草吐司、仙草小餐包等產品，供民眾購買享用。
為防範展區周邊交通回堵狀況，每逢假日即實施道路交通管制，範圍包括高鐵南路八段至富豐三路一段、上湖一路至楊湖路二段915巷、富豐三路一段至楊湖路三段區域，建議民眾多多利用大眾運輸工具以及搭乘活動免費接駁專車抵達會場或提早規劃平日假期，避開週末人潮。
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