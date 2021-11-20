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新竹九降風助栽種蕃茄 她細心呵護獲選十大傑出青農

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
70年次新竹市青農徐淑珍跟丈夫張堯馨栽種新竹市唯一有履歷驗證的番茄。記者張裕珍／攝影
70年次新竹市青農徐淑珍跟丈夫張堯馨栽種新竹市唯一有履歷驗證的番茄。記者張裕珍／攝影

70年次新竹市青農徐淑珍跟丈夫張堯馨運用長輩留下來的田地，搭起溫室栽種新竹市唯一的履歷驗證番茄，夫妻倆5年來堅持無毒栽種，還意外發現竹市九降風起，有利自然著果，有4個孩子的他們也把番茄當小Baby般細心呵護，獲選十大傑出青農殊榮。

新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，公開表揚多名模範農民與推廣農事有功人員，副市長沈慧虹、農會理事長陳勝賢、總幹事鍾祥銘等人出席，利用舊穀倉改建的直銷站也正式揭牌，站內展售多樣特色農特產，吸引民眾選購。

徐淑珍今年獲十大傑出青年農民肯定，也帶來自家剛採摘的玉女番茄亮相，皮薄多汁很受好評。她原本擔任會計，丈夫張堯馨則從事汽車材料業，因公公留下一塊田地，夫妻倆接手後原本栽種水稻，5年前考量番茄經濟效益較優、大眾接受度也高，且健康養生，於是搭建1千坪的溫室，從零開始學，栽種起玉女、金玉與桃太郎等品種番茄。

「就像照顧自己的孩子一樣要細心呵護，才會有甜美果實」，徐淑珍分享自己有4個孩子，栽種蕃茄就像養育小孩一樣要費心，除了花時間上課學習各項農事知識，也採用滴灌設備、引進雄蜂協助授粉等，每年要費時2個半月才能盼到一顆顆蕃茄收成。

徐也提到，溫室位於新竹空軍基地強，周邊空曠風強，對番茄來說就是最好的授粉媒介，蕃茄果實有大有小，皆為自然著果。不過，今年天氣炎熱對栽種蕃茄挑戰很大，徐表示，天氣越熱，番茄產期就越短，今年因為熱障礙嚴重，雖有提早栽種，但目前產量還不是很多，也才體會到農產「要適地適種」，天氣涼了再種，對果實比較好。

新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，吸引不少民眾採買。記者張裕珍／攝影
新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，吸引不少民眾採買。記者張裕珍／攝影
新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮。記者張裕珍／攝影
新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮。記者張裕珍／攝影
70年次新竹市青農徐淑珍（左）跟丈夫張堯馨（右）與副市長沈慧虹合影。記者張裕珍／攝影
70年次新竹市青農徐淑珍（左）跟丈夫張堯馨（右）與副市長沈慧虹合影。記者張裕珍／攝影
新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，場邊有市集提供免費試吃。記者張裕珍／攝影
新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，場邊有市集提供免費試吃。記者張裕珍／攝影
新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，場面熱鬧。記者張裕珍／攝影
新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，場面熱鬧。記者張裕珍／攝影
副市長沈慧虹（左）今天頒獎給70年次新竹市青農徐淑珍（右）。記者張裕珍／攝影
副市長沈慧虹（左）今天頒獎給70年次新竹市青農徐淑珍（右）。記者張裕珍／攝影

新竹 農民

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