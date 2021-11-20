新竹九降風助栽種蕃茄 她細心呵護獲選十大傑出青農

70年次新竹市青農徐淑珍跟丈夫張堯馨運用長輩留下來的田地，搭起溫室栽種新竹市唯一的履歷驗證番茄，夫妻倆5年來堅持無毒栽種，還意外發現竹市九降風起，有利自然著果，有4個孩子的他們也把番茄當小Baby般細心呵護，獲選十大傑出青農殊榮。

新竹市農會今天舉辦農民節表揚大會暨農民直銷站開幕典禮，公開表揚多名模範農民與推廣農事有功人員，副市長沈慧虹、農會理事長陳勝賢、總幹事鍾祥銘等人出席，利用舊穀倉改建的直銷站也正式揭牌，站內展售多樣特色農特產，吸引民眾選購。

徐淑珍今年獲十大傑出青年農民肯定，也帶來自家剛採摘的玉女番茄亮相，皮薄多汁很受好評。她原本擔任會計，丈夫張堯馨則從事汽車材料業，因公公留下一塊田地，夫妻倆接手後原本栽種水稻，5年前考量番茄經濟效益較優、大眾接受度也高，且健康養生，於是搭建1千坪的溫室，從零開始學，栽種起玉女、金玉與桃太郎等品種番茄。

「就像照顧自己的孩子一樣要細心呵護，才會有甜美果實」，徐淑珍分享自己有4個孩子，栽種蕃茄就像養育小孩一樣要費心，除了花時間上課學習各項農事知識，也採用滴灌設備、引進雄蜂協助授粉等，每年要費時2個半月才能盼到一顆顆蕃茄收成。