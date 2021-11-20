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邀使節團參訪桃園是與賴清德較勁？鄭文燦4個字回應

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（前）今出席社會局兒少保護活動，面對媒體揣設邀使節團訪桃園是和副總統賴清德較勁，他會後受訪時表示「媒體歪樓」。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（前）今出席社會局兒少保護活動，面對媒體揣設邀使節團訪桃園是和副總統賴清德較勁，他會後受訪時表示「媒體歪樓」。記者陳俊智／攝影

桃園市長鄭文燦昨邀請26國駐台大使代表走訪大潭電廠、草漯沙丘等地，並在新屋范姜古厝辦桌吃美食，比副總統賴清德日前邀請6國大使體驗釣蝦人數還多，有媒體揣測鄭是跟賴較勁；鄭文燦今天表示，較勁說法是媒體歪樓，他也覺得無奈。

鄭文燦表示，市府已經連續2次邀請駐台使節團到桃園參訪，一次是去觀音淨灘，另一次則是昨天的活動。昨天活動主要是使節團想了解台灣發展能源轉型情況及12月18日公投議題，也有特別說明政府現在海岸保護做得很好，未來三接供應天然氣之後，能夠減少燃煤發電情形，是台灣能源轉型相當關鍵的一步。

鄭文燦也說，26國使節團共40人，經過昨天參訪，對台灣海岸保護印象深刻，也了解到政府在處理三接與藻礁議題是採用雙贏政策。雖然外國使節團不方便介入國內議題，但基於2050年全球淨零排放目標，加上他剛獲得今年全球永續獎傑出人物獎，使節團還是想了解淨零排放政策在台灣要如何推動，因此也有針對「非核、減煤、增綠、燃氣」4大重點說明。

鄭文燦說，傳統上，外國使節團來到台灣都參加地方文化慶典，或者參觀高科技。除了日前的淨灘活動和昨天大潭電廠參觀行程，使節團過去也曾參加大溪社頭繞境及青埔棒球場的大使日，活動主要是在呈現台灣與桃園的特色，沒有其他考慮，「媒體歪樓，我們覺得很無奈，不過該做的工作不會因此停下來」。

鄭文燦 桃園 三接

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