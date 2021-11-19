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鄭文燦領26國駐台代表走訪大潭電廠 重申能源轉型重要

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
26國駐台大使代表參觀大潭電廠。圖/桃園秘書處提供
26國駐台大使代表參觀大潭電廠。圖/桃園秘書處提供

桃園市長鄭文燦今邀請26國駐台大使代表參觀大潭電廠、草漯沙丘及夜訪新屋范姜古厝吃辦桌。過程中，他向大使們宣傳能源轉型及大潭電廠的重要性，並指大潭電廠未來將占台灣20%總發電量，有助緩解北部用電需求。

桃園市秘書處表示，鄭文燦今晚在范姜古厝辦桌，選用的都是在地食材，包括興甜柿、楊梅仙草及客家梅干肉等，由於是不公開行程，未開放媒體隨行採訪。

鄭文燦帶著大使們走訪桃園沿海，參觀漁港、濕地、沙丘等環境保護區，同時重申台灣能源轉型重要性，並指桃園將持續推動轉型工作。今天參訪的大潭電廠，正由美國、日本、韓國的供應商興建7、8、9號發電機機組，大潭電廠未來將占台灣的20%總發電量，有助緩解北部用電需求。

桃園市秘書處長顏子傑表示，市長上任以來，歷年皆邀請各國駐台大使、代表參訪桃園，從率先試乘桃園機場捷運、桃園國際棒球場觀看棒球賽、參與「大溪大禧」體驗廟會遶境文化。今年邀請駐台大使、代表造訪大潭電廠，了解我國重要基礎設施，走訪桃園市政府保育有成的草漯沙丘地景，並在海洋客家的范姜古厝辦桌，認識多元面貌的桃園。

桃園市長鄭文燦（左6）在新屋范姜古厝宴請26國駐台大使代表。圖/桃園秘書處提供
桃園市長鄭文燦（左6）在新屋范姜古厝宴請26國駐台大使代表。圖/桃園秘書處提供
26國駐台大使代表參觀草漯沙丘。圖/桃園秘書處提供
26國駐台大使代表參觀草漯沙丘。圖/桃園秘書處提供

桃園機場 台大 鄭文燦

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