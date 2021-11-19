聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦領26國駐台代表走訪大潭電廠 重申能源轉型重要
桃園市長鄭文燦今邀請26國駐台大使代表參觀大潭電廠、草漯沙丘及夜訪新屋范姜古厝吃辦桌。過程中，他向大使們宣傳能源轉型及大潭電廠的重要性，並指大潭電廠未來將占台灣20%總發電量，有助緩解北部用電需求。
桃園市秘書處表示，鄭文燦今晚在范姜古厝辦桌，選用的都是在地食材，包括興甜柿、楊梅仙草及客家梅干肉等，由於是不公開行程，未開放媒體隨行採訪。
鄭文燦帶著大使們走訪桃園沿海，參觀漁港、濕地、沙丘等環境保護區，同時重申台灣能源轉型重要性，並指桃園將持續推動轉型工作。今天參訪的大潭電廠，正由美國、日本、韓國的供應商興建7、8、9號發電機機組，大潭電廠未來將占台灣的20%總發電量，有助緩解北部用電需求。
桃園市秘書處長顏子傑表示，市長上任以來，歷年皆邀請各國駐台大使、代表參訪桃園，從率先試乘桃園機場捷運、桃園國際棒球場觀看棒球賽、參與「大溪大禧」體驗廟會遶境文化。今年邀請駐台大使、代表造訪大潭電廠，了解我國重要基礎設施，走訪桃園市政府保育有成的草漯沙丘地景，並在海洋客家的范姜古厝辦桌，認識多元面貌的桃園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言