鄭文燦領26國駐台代表走訪大潭電廠 重申能源轉型重要

桃園市長鄭文燦今邀請26國駐台大使代表參觀大潭電廠、草漯沙丘及夜訪新屋范姜古厝吃辦桌。過程中，他向大使們宣傳能源轉型及大潭電廠的重要性，並指大潭電廠未來將占台灣20%總發電量，有助緩解北部用電需求。

桃園市秘書處表示，鄭文燦今晚在范姜古厝辦桌，選用的都是在地食材，包括興甜柿、楊梅仙草及客家梅干肉等，由於是不公開行程，未開放媒體隨行採訪。

鄭文燦帶著大使們走訪桃園沿海，參觀漁港、濕地、沙丘等環境保護區，同時重申台灣能源轉型重要性，並指桃園將持續推動轉型工作。今天參訪的大潭電廠，正由美國、日本、韓國的供應商興建7、8、9號發電機機組，大潭電廠未來將占台灣的20%總發電量，有助緩解北部用電需求。