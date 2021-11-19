快訊

內幕╱文大董事會新名單曝光 管中閔、蘇慧貞入列

金門新兵訓練小出槌直屬長官9人被拔 基層幹部憂寒蟬效應

竹縣辦公安防災論壇 強化老舊建物及高科技廠房防災

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣消防局今天舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」，縣長楊文科出席。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局今天舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」，縣長楊文科出席。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣持續發展，隨著科技園區廠商進駐，也帶來人口移入，更凸顯新舊區域防災的重要性。新竹縣消防局今天舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」，邀來國內專家學者、各縣市消防局及百家廠商工安、環安人員參與交流。縣消防局也強調，現階段將加強老舊住宅安裝住警器及滅火器，並針對高科技廠房存放危險物質，做更精準掌控。

新竹縣公共安全防災論壇分別邀來前消防署火災預防組組長林金宏分享老舊建築物防災安全管理重點，聯華電子股份有限公司消防隊隊長鍾玉慰則分享其廠區防災實務的管理經驗，會中參與人員討論熱烈，分享各自工作上防災管理經驗。

新竹縣長楊文科今天早上到場參與，表示今年高雄發生城中城大樓火災事件，在第一時間便立即指示消防局檢視縣內及新竹科學園區是否有類似的老舊複合式大樓，另縣府今年開始接管竹科消防業務，面對高科技廠房，更得要學習強化預防及管理措施。

聯電榮譽副董事長宣明智感謝新竹縣消防局打火兄弟們全力付出，冒著生命危險穿梭火場，尤其廠房日異月新或高樓不斷蓋起，人口更加密集，他建議各公司工安會除自我強化外，更應時常橫向聯繫及相互檢視對方廠房，能有效達到互助效果。

新竹縣消防局長孫福佑說，新竹縣是傳統文化及現代化科技業的重鎮，在舊文化的保存與新科技的雙重衝擊下，防災安全更應以高規格來看待，今年遠見雜誌競爭力調查中，新竹縣政府於「消防公共安全與消防」面向全國排名第6名，未來將藉由此次論壇學者專家及與會人員的分享經驗，持續加強竹縣公共安全，持續為民眾的安全把關。

他也提到，針對高雄城中城火災的老舊複合式大樓稽查以及竹縣今年1月接管竹科園區的消防工作，也透過論壇討論檢視這2項工作，讓消防工作更加完善。

新竹縣消防局今天舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局今天舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」。圖／新竹縣消防局提供

新竹 火災

延伸閱讀

新北市與銘傳大學合作 培訓基層救災指揮人員

中國公安新誓詞：擁護黨的絕對領導

竹縣首座公立華德福學校誕生 邀楊文科鑿刻校名木匾

原民移入桃園都會區 冬天電器防災最受長者重視

相關新聞

竹縣議員爭代理老師全年給薪 縣府：個案認定

新竹縣代理老師聘期從每年8月23日到明年7月1日，縣議員陳新源今天在議會質詢替代理老師發聲，強調今年新竹縣教師約6千人，...

防優養化 桃市府多管齊下為石門水庫減磷

桃園市府為避免石門水庫水質因優養造成惡臭、混濁惡性循環，去年啟動總磷削減計畫保護水資源，除了水務局在水庫上游新建水資源回...

桃園9月男嬰懼奶 家長調監視器懷疑遭強灌奶水

桃園某托嬰中心老師遭家長控訴不顧9個月大的男嬰狀況，強行灌奶長達10分鐘，造成男嬰返家後有哭鬧不止、排斥奶瓶及喝奶，然而...

竹市地方性「乾淨水」公投 時代力量開記者會響應

全國性公投12月18日投票，新竹市多出第5案地方性公民投票，是由一群熱心媽媽關心新竹地區河川汙染共同推動的「乾淨水公投」...

大新竹合併升格議題燒 竹市40年資深議員喊贊同

大新竹合併升格議題討論依舊熱烈，新竹市議員、前議長鄭成光今在議會質詢時指出，縣市分家後一直影響到現在新竹市府的施政，縣市...

財團法人電路板環境公益基金會捐贈竹市早療孩童輔具

財團法人電路板環境公益基金會近日捐贈約16萬的早療輔具，給新竹市兒童日間服務中心來照顧早療兒童，接受竹市兒童日間服務中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。