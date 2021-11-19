竹縣辦公安防災論壇 強化老舊建物及高科技廠房防災

新竹縣持續發展，隨著科技園區廠商進駐，也帶來人口移入，更凸顯新舊區域防災的重要性。新竹縣消防局今天舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」，邀來國內專家學者、各縣市消防局及百家廠商工安、環安人員參與交流。縣消防局也強調，現階段將加強老舊住宅安裝住警器及滅火器，並針對高科技廠房存放危險物質，做更精準掌控。

新竹縣公共安全防災論壇分別邀來前消防署火災預防組組長林金宏分享老舊建築物防災安全管理重點，聯華電子股份有限公司消防隊隊長鍾玉慰則分享其廠區防災實務的管理經驗，會中參與人員討論熱烈，分享各自工作上防災管理經驗。

新竹縣長楊文科今天早上到場參與，表示今年高雄發生城中城大樓火災事件，在第一時間便立即指示消防局檢視縣內及新竹科學園區是否有類似的老舊複合式大樓，另縣府今年開始接管竹科消防業務，面對高科技廠房，更得要學習強化預防及管理措施。

聯電榮譽副董事長宣明智感謝新竹縣消防局打火兄弟們全力付出，冒著生命危險穿梭火場，尤其廠房日異月新或高樓不斷蓋起，人口更加密集，他建議各公司工安會除自我強化外，更應時常橫向聯繫及相互檢視對方廠房，能有效達到互助效果。

新竹縣消防局長孫福佑說，新竹縣是傳統文化及現代化科技業的重鎮，在舊文化的保存與新科技的雙重衝擊下，防災安全更應以高規格來看待，今年遠見雜誌競爭力調查中，新竹縣政府於「消防公共安全與消防」面向全國排名第6名，未來將藉由此次論壇學者專家及與會人員的分享經驗，持續加強竹縣公共安全，持續為民眾的安全把關。