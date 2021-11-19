前新竹市議長鄭成光 表態支持大新竹升格

前新竹市議長、現任議員鄭成光，今天在議會總質詢時公開表態支持大新竹升格，他說，竹市若不升格，將來會成為沒落的城市。市長林智堅回應，大新竹合併升格有必要性，應不分黨派共推。

新竹市議會今天進行總質詢，鄭成光在會中表示，他贊成升格，若升格的話，新竹縣、市預算將會加倍，也能將負債還完。

鄭成光說，目前新竹縣發展驚人，如新豐、湖口、芎林、竹東到處都在蓋大樓，在竹市卻找不到地來建設。未來，若能合併，竹縣市皆為大新竹的用地。

他表示，未來若升格，新竹縣市的議員名額將會減少，此外，還有竹縣的「鄉鎮市長」、代表會、主席也將消失，所以，誰吵得最厲害？是民代。

林智堅說，今天竹市蓬勃發展，很大關鍵也是竹科，時過境遷，明年新竹縣市分家邁入40年，也是合併升格最佳時間點。

林智堅指出，目前不同的政黨、機構所做的民調，民眾對於大新竹合併升格都有5成5的支持度，9月當時他提出倡議，新竹縣長楊文科也支持、並提出應修法，如果大家都有這樣的共識，事不宜遲。