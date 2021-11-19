桃園月桃路拓寬 高鐵特區來往觀音、中壢小徑變大馬路

桃園市政府為改善觀音區草漯重劃區往來高鐵特定區交通，辦理中壢區月桃路（桃42線）拓寬、新建路段工程，全案分3標，第1標中壢區山東路至領航北路已完工，原來不到10公尺寬的道路拓寬為20公尺寬、雙向4車道。

市長鄭文燦下午到現場了解拓寬情況，指出第1標通車後成為連接高鐵青埔站至觀音、大園及中壢區的重要道路，月桃路成為區域完整路網的重要串聯道路，能提升交通效益及促進地方繁榮及發展。

鄭文燦表示，月桃路拓寬工程全線起自觀音區廣大路至中壢區領航北路，工程共分為3標施作，第1標起自中壢區山東路至領航北路，長度共3.2公里，將既有寬度5至12公尺拓寬為全現20公尺，還包括道路鋪設及人行道設置、共同管道工程約6150公尺、新設智能路燈110盞、妥善道路兩側排水系統約9890公尺等。第1標同時改建山東橋、月山橋、月桃橋及洽溪一號橋等4座橋梁，全線工程經費5.8億元，內政部營建署補助3.7億元，另有用地費7.5億元。

月桃路第2標從中壢區山東路至觀音區廣大路，長2.5公里，工程經費5.2億元內政部營建署補助約2.6億元，用地費7億元，正辦理工程發包；第3標自觀音區廣大路打通至成功路或福山路，規畫將優先打通至成功路，後續再打通至福山路連接草漯市區，長1.2至1.5公里，目前辦理定線作業中。