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桃園月桃路拓寬 高鐵特區來往觀音、中壢小徑變大馬路

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
月桃路拓寬後，變成全線20公尺寬的大馬路。圖／桃園市工務局提供
月桃路拓寬後，變成全線20公尺寬的大馬路。圖／桃園市工務局提供

桃園市政府為改善觀音區草漯重劃區往來高鐵特定區交通，辦理中壢區月桃路（桃42線）拓寬、新建路段工程，全案分3標，第1標中壢區山東路至領航北路已完工，原來不到10公尺寬的道路拓寬為20公尺寬、雙向4車道。

市長鄭文燦下午到現場了解拓寬情況，指出第1標通車後成為連接高鐵青埔站至觀音、大園及中壢區的重要道路，月桃路成為區域完整路網的重要串聯道路，能提升交通效益及促進地方繁榮及發展。

鄭文燦表示，月桃路拓寬工程全線起自觀音區廣大路至中壢區領航北路，工程共分為3標施作，第1標起自中壢區山東路至領航北路，長度共3.2公里，將既有寬度5至12公尺拓寬為全現20公尺，還包括道路鋪設及人行道設置、共同管道工程約6150公尺、新設智能路燈110盞、妥善道路兩側排水系統約9890公尺等。第1標同時改建山東橋、月山橋、月桃橋及洽溪一號橋等4座橋梁，全線工程經費5.8億元，內政部營建署補助3.7億元，另有用地費7.5億元。

月桃路第2標從中壢區山東路至觀音區廣大路，長2.5公里，工程經費5.2億元內政部營建署補助約2.6億元，用地費7億元，正辦理工程發包；第3標自觀音區廣大路打通至成功路或福山路，規畫將優先打通至成功路，後續再打通至福山路連接草漯市區，長1.2至1.5公里，目前辦理定線作業中。

桃園市府團隊於青埔地區推動許多重大建設，有青埔國小第2期校舍、中壢區青園國民小學第1期新建校舍、桃園流行音樂露天劇場、青埔國民中學增建活動中心、美術館第一期基地灌渠改道工程及願景館，並將於青埔地區設立國際原住民族文化創意產業園區、桃園會展中心、亞洲．矽谷創新研發中心及桃園市立美術館等，結合鄰近捷運A18高鐵桃園站的國泰商務中心、日本八景島水族館及桃園國際棒球場，有效發揮在地觀光及產業發展，打造友善宜居幸福城市。

桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝和多位議員、地方人士參加月桃路第1標完工典禮。圖／桃園市工務局提供
桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝和多位議員、地方人士參加月桃路第1標完工典禮。圖／桃園市工務局提供
月桃路拓寬工程有3個標，第3標是新開的路可以接草漯市區。圖／桃園市工務局提供
月桃路拓寬工程有3個標，第3標是新開的路可以接草漯市區。圖／桃園市工務局提供
月桃路拓寬後，沿線有不少特色景點。圖／桃園市工務局提供
月桃路拓寬後，沿線有不少特色景點。圖／桃園市工務局提供

桃園 高鐵 美術館

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