防優養化 桃市府多管齊下為石門水庫減磷

桃園市府為避免石門水庫水質因優養造成惡臭、混濁惡性循環，去年啟動總磷削減計畫保護水資源，除了水務局在水庫上游新建水資源回收中心，避免家庭廢水直接排入水庫，還借鏡日本滋賀縣琵琶湖水庫減磷成功經驗，由環保局教導原鄉部落製作或使用不含磷的洗劑，同時教育如何維護水庫環境。

環保局表示，國際上用卡爾森指數 ( CTSI )做為衡量水體優養化現象，CTSI指數以總磷、葉綠素a、透明度按照公式算出來的數值，CTSI如果大於50就是優養化，環保署日前公布8月的結果，石門水庫CTSI值58，從普養轉為優養。

今年石門水庫水質偵測的情形比較特別，因為罕見的枯水期助長優養化，等到雨季來的時候雨水沖刷泥沙進入水庫，水的濁度因此升高，進而造成CTSI數值升高，不過觀察近5年統計曲線圖變化不大，石門水庫水體還是很好。

環保局今天中午在石門水庫依山閣舉辦減磷宣導活動，市長鄭文燦也到場，並表示為解決和預防石門水庫優養化問題，市政府從上游水源保護區汙染源設置公共污水下水道系統用戶接管，並進行「聚落式」污水下水道等水質改善工程，還規畫汙染削減及管制策略，推動水源保護區水質保育及污染管制作業，改善水環境污染的問題。

環保局參考日本滋賀縣琵琶湖推動總磷削減的成功經驗，2020年展開桃園市大漢溪上游水源總磷削減管制推動示範計畫，還以琵琶湖環境教育為藍圖，試辦環境教育巡禮系列活動，從環境教育改變人們對環境的習慣與態度，受到市民們熱烈迴響，今年擴大辦理「石門水庫環境教育巡禮活動」，4月至11月共舉辦300場活動，讓在地學童認識水源的重要，達到向下扎根目的，並且從觀念、生活中身體力行，實踐對水資源環境的保護與珍惜。

環保局長呂理德表示，石門水庫環境教育巡禮企劃活動，以環境教育紮根學童為使命，今年計畫推動1日校外教學，帶小學生認識石門水庫興建功能及時代演變，與因應氣候變遷養成節約用水習慣，同時學習水質檢驗技術及具分辨生物指標的能力，另外推具體環保行動改變生活習慣，包括動手製作手工皂等特色課程，讓大家明白石化洗劑對環境及健康的危害，認識環保標章及如何選購環保洗劑，改變使用習慣就能友善環境，達到總磷削減的目的。

根據歷年水質數據顯示，磷是石門水庫優養化的主要因素，生活中常見的清潔劑、洗碗精與沐浴乳等皆含磷，若水庫中的總磷濃度上升，會造成藻類主食葉綠素a增加生長消耗水中氧氣，引起魚類與水中生物大量死亡。