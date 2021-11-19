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防優養化 桃市府多管齊下為石門水庫減磷

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
減磷有助於預防石門水庫優氧化，圖為水庫下游的中庄調整池。記者鄭國樑／攝影
減磷有助於預防石門水庫優氧化，圖為水庫下游的中庄調整池。記者鄭國樑／攝影

桃園市府為避免石門水庫水質因優養造成惡臭、混濁惡性循環，去年啟動總磷削減計畫保護水資源，除了水務局在水庫上游新建水資源回收中心，避免家庭廢水直接排入水庫，還借鏡日本滋賀縣琵琶湖水庫減磷成功經驗，由環保局教導原鄉部落製作或使用不含磷的洗劑，同時教育如何維護水庫環境。

環保局表示，國際上用卡爾森指數 ( CTSI )做為衡量水體優養化現象，CTSI指數以總磷、葉綠素a、透明度按照公式算出來的數值，CTSI如果大於50就是優養化，環保署日前公布8月的結果，石門水庫CTSI值58，從普養轉為優養。

今年石門水庫水質偵測的情形比較特別，因為罕見的枯水期助長優養化，等到雨季來的時候雨水沖刷泥沙進入水庫，水的濁度因此升高，進而造成CTSI數值升高，不過觀察近5年統計曲線圖變化不大，石門水庫水體還是很好。

環保局今天中午在石門水庫依山閣舉辦減磷宣導活動，市長鄭文燦也到場，並表示為解決和預防石門水庫優養化問題，市政府從上游水源保護區汙染源設置公共污水下水道系統用戶接管，並進行「聚落式」污水下水道等水質改善工程，還規畫汙染削減及管制策略，推動水源保護區水質保育及污染管制作業，改善水環境污染的問題。

環保局參考日本滋賀縣琵琶湖推動總磷削減的成功經驗，2020年展開桃園市大漢溪上游水源總磷削減管制推動示範計畫，還以琵琶湖環境教育為藍圖，試辦環境教育巡禮系列活動，從環境教育改變人們對環境的習慣與態度，受到市民們熱烈迴響，今年擴大辦理「石門水庫環境教育巡禮活動」，4月至11月共舉辦300場活動，讓在地學童認識水源的重要，達到向下扎根目的，並且從觀念、生活中身體力行，實踐對水資源環境的保護與珍惜。

環保局長呂理德表示，石門水庫環境教育巡禮企劃活動，以環境教育紮根學童為使命，今年計畫推動1日校外教學，帶小學生認識石門水庫興建功能及時代演變，與因應氣候變遷養成節約用水習慣，同時學習水質檢驗技術及具分辨生物指標的能力，另外推具體環保行動改變生活習慣，包括動手製作手工皂等特色課程，讓大家明白石化洗劑對環境及健康的危害，認識環保標章及如何選購環保洗劑，改變使用習慣就能友善環境，達到總磷削減的目的。

根據歷年水質數據顯示，磷是石門水庫優養化的主要因素，生活中常見的清潔劑、洗碗精與沐浴乳等皆含磷，若水庫中的總磷濃度上升，會造成藻類主食葉綠素a增加生長消耗水中氧氣，引起魚類與水中生物大量死亡。

石門水庫為供應桃園、新北市板新與新竹縣湖口等地區重要水資源，提供家庭、公共、農業及工業用水，也是重要水利工程與觀光遊憩景點，餐飲、觀光與民宿業蓬勃發展，也衍生環境污染問題。

桃園市環保局推動石門水庫減磷計畫，今年4月到現在已經辦了300場教育宣傳活動。記者鄭國樑／攝影
桃園市環保局推動石門水庫減磷計畫，今年4月到現在已經辦了300場教育宣傳活動。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長今天到石門水庫依山閣了解推動石門水庫減磷計畫的成效。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長今天到石門水庫依山閣了解推動石門水庫減磷計畫的成效。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 水質

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