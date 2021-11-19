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疫情衝擊桃園機器人節競賽 改線上也能通

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市經濟發展局與祥儀慈善文教基金會今舉行國際機器人節，雖疫情衝擊，部分國外隊伍無法來台，但仍透過線上方式競技交流。圖/經發局提供
桃園市經濟發展局與祥儀慈善文教基金會今舉行國際機器人節，雖疫情衝擊，部分國外隊伍無法來台，但仍透過線上方式競技交流。圖/經發局提供

桃園市經發局與祥儀慈善文教基金會今舉行2021國際新創機器人節，為期近1個月的活動，將有1200支機器人研發團隊齊聚競技，盼藉由活動呈現AI智慧科技研發的成果，以及台灣機器人產業的蓬勃發展。

「2021國際新創機器人節」主要目的在於展示機器人性能，呈現方式多樣，包含競速、競技、水上龍舟、球類及障礙超越等五大類，由於新冠肺炎疫情衝擊，今年特別規劃線上競賽讓國外團隊也能交流觀摩。

經發局指出，桃園是六都最年輕及最有活力的城市，擁有智慧科技產業、青年創新創業友善環境，更發展結合物聯網推動智慧城市管理，此次競賽產、官、學界均有隊伍參與，盼藉由AI機器人國際競賽，展現教育與智慧產業的充分連結。

桃園市經濟發展局與祥儀慈善文教基金會今舉行國際機器人節，雖疫情衝擊，部分國外隊伍無法來台，但仍透過線上方式競技交流。圖/經發局提供
桃園市經濟發展局與祥儀慈善文教基金會今舉行國際機器人節，雖疫情衝擊，部分國外隊伍無法來台，但仍透過線上方式競技交流。圖/經發局提供

桃園 新冠肺炎 AI

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