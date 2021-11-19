疫情衝擊桃園機器人節競賽 改線上也能通

桃園市經發局與祥儀慈善文教基金會今舉行2021國際新創機器人節，為期近1個月的活動，將有1200支機器人研發團隊齊聚競技，盼藉由活動呈現AI智慧科技研發的成果，以及台灣機器人產業的蓬勃發展。

「2021國際新創機器人節」主要目的在於展示機器人性能，呈現方式多樣，包含競速、競技、水上龍舟、球類及障礙超越等五大類，由於新冠肺炎疫情衝擊，今年特別規劃線上競賽讓國外團隊也能交流觀摩。